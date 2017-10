Eugenie Bouchard s'incline en finale du double au Luxembourg

La Québécoise Eugenie Bouchard et sa partenaire belge Kirsten Flipkens ont subi la défaite en finale du double de l’Omnium du Luxembourg, samedi, s’inclinant en trois manches de 6-7 (4), 6-4 et 10-6 devant la Néerlandaise Lesley Kerkhove et la Bélarusse Lidziya Marozava.

Les partisans ont eu droit à un duel des plus serrés qui a duré 1 h 49.

Bouchard et sa coéquipière ont claqué cinq as alors que les gagnantes n’en ont réussi aucun. Elles ont cependant remporté 62 % de leurs premières balles de service et 42 % de leur secondes, contre 59 % et 38 % pour Bouchard et Flipkens.

Kerkhove et Marozava ont eu le meilleur dans 85 des 161 échanges.