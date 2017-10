Harcèlement et agressions sexuelles: C’est aux victimes qu’il faut penser

J’ai eu beaucoup de difficulté à écrire cette chronique. Je suis encore submergée d’émotions face aux témoignages poignants et courageux de dizaines de victimes qui ont brisé le silence et osé dire « c’est assez ! »

Il a suffi d’un clic #MoiAussi, dans le sillage du scandale des Weinstein, à Hollywood, pour que la toile s’embrase des deux côtés de l’Atlantique, fasse tomber deux rois du show-business québécois, Éric Salvail et Gilbert Rozon, et nous sorte de notre léthargie, du moins pour un temps.

D’abord admettre

Il ne faut pas que ce tsunami dévastateur soit un simple feu de paille. Le harcèlement et les agressions sexuelles, c’est sérieux. Ce sont des pratiques plus étendues et plus dommageables qu’on ne pense.

Tant qu’on n’aura pas admis collectivement l’ampleur de ce fléau, reconnu sa gravité et cessé de le banaliser, on ne pourra pas tourner la page sur ce tabou.

Il y a deux jours à peine, malgré les aveux publics d’Éric Salvail, le maire de Sorel Tracy, Serge Péloquin, s’inquiétait davantage de voir l’« image » de son idole et celle de sa ville dont il est « un grand ambassadeur » ternies par ces révélations troublantes que du sort de ses victimes.

Cette déclaration à elle seule résume assez bien l’ampleur du déni qui condamne les victimes et excuse les prédateurs sexuels à cause de leur popularité et de leur notoriété.

Ensuite agir, et ça urge !

Si les Éric Salvail et Gilbert Rozon ont pu sévir en toute impunité, c’est parce qu’il y avait, autour d’eux, un cercle de gens qui se sont fermé les yeux pour ne rien voir, ne rien entendre et ne rien dire, y compris les victimes elles-mêmes qui se sentaient mieux protégées par leur silence que par leur système de justice.

Le couple Salvail-Rozon montre des hommes de pouvoir, au sommet de leur gloire. Ils se croyaient tout permis, y compris exercer une domination outrancière sur leurs employées et tous ceux et celles qui gravitaient autour d’eux, jusqu’à s’approprier leur corps pour en disposer au gré de leurs fantasmes.

Gilbert Rozon en particulier, en menait large, non seulement dans le monde du rire et du spectacle, mais aussi dans les hautes sphères du pouvoir, municipal, provincial et fédéral. Quand je pense que son nom avait circulé pour être candidat vedette du Parti libéral du Québec !

Le Québec a besoin d’un porteur de ballon crédible dans ce dossier qui verrait à ce que :

1. nos Parlements dépoussièrent nos lois et les rendent plus conformes au contexte d’aujourd’hui, pour que l’égalité hommes-femmes soit une égalité réelle ;

2. notre système de justice sorte de son laxisme. Ce n’est pas normal que les victimes aient peur des tribunaux au lieu d’en avoir confiance ;

3. les services de police prennent plus au sérieux la dénonciation des victimes et les encouragent à porter plainte ;

4. l’école québécoise soit dotée d’un cours dédié à l’éducation à la sexualité, avec des enseignants qualifiés, dès la petite enfance ;