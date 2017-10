La sauvagine de chez nous

De nombreuses espèces de sauvagines survolent les cieux de la Belle Province et il est parfois très difficile de les différencier. Je vous propose aujourd’hui d’identifier les couples de migrateurs qui vous sont présentés sur cette image de Canards Illimités à partir de la liste ci-jointe. Vous trouverez les réponses au bas de la page.

► Je vous rappelle que la mission de Canards Illimités est de conserver les milieux humides et les habitats qui s’y rattachent au bénéfice de la sauvagine nord-américaine et de promouvoir un environnement sain pour la faune et les humains. Visitez le site Canards.ca pour en apprendre davantage.

Réponses

1 canard colvert | 2 canard noir | 3 canard pilet | 4 canard branchu | 5 canard chipeau | 6 canard souchet | 7 petit garrot | 8 garrot d’Islande | 9 sarcelle à ailes bleues | 10 sarcelle d’hiver | 11 garrot à œil d’or | 12 oie des neiges | 13 fuligule à tête rouge | 14 petite fuligule | 15 cygne siffleur | 16 fuligule à dos blanc | 17 canard d’Amérique | 18 fuligule milouinan | 19 fuligule à collier | 20 oie rieuse | 21 harelde kakawi | 22 macreuse à bec jaune | 23 érismature rousse | 24 eider à tête grise | 25 oie de Ross | 26 bernache cravant | 27 macreuse à front blanc | 28 harle couronné | 29 bernache du Canada | 30 macreuse brune | 31 eider à duvet | 32 arlequin plongeur | 33 harle huppé | 34 grand harle.