Le Drakkar en doit une aux Voltigeurs

BAIE-COMEAU | De retour à la maison après une série de deux matchs sur la route, le Drakkar de Baie-Comeau tentera de prendre sa revanche dimanche après-midi, lorsqu’il recevra la visite des Voltigeurs de Drummondville au Centre Henry-Leonard.

Victimes d’un revers de 3-2 en fusillade vendredi face aux Tigres de Victoriaville, les matelots du navire en doivent une à leurs prochains adversaires, qui avaient remporté le premier duel (8-5) entre les deux clubs, le 30 septembre dernier.

Malgré la défaite, le Drakkar a livré une bonne performance dans les Bois-Francs et cherchera à poursuivre dans cette voie. « Collectivement, cela a été un de nos meilleurs matchs de la saison, et ce, pendant 60 minutes complètes », a pris la peine de préciser le pilote Martin Bernard.

Au-delà du résultat, l’entraîneur-chef était content de l’attitude et de l’intensité de son équipe. « Il y avait de la vie sur la glace et sur le banc. Les gars étaient impliqués et, s’ils continuent d’agir de la sorte, il va se passer de bonnes choses sur la patinoire. »

Arrivés samedi au petit matin, les membres de l’équipage reviennent à la maison pour deux semaines et joueront leurs quatre prochains matchs devant leurs partisans.

Ce séjour à domicile fera sûrement du bien aux Nord-Côtiers, qui ont affronté un calendrier exigeant depuis le début de la campagne avec huit de leurs 12 premières parties disputées sur des glaces étrangères.

Au moment où ces lignes ont été écrites, Martin Bernard n’avait pas encore choisi son gardien partant et ne savait s’il apporterait des changements dans sa formation. Ni le défenseur Yan Aucoin ni les attaquants Édouard St-Laurent et Jean-Simon Bélanger n’ont revêtu l’uniforme vendredi.

En bref

Bonne nouvelle pour le Drakkar, qui n’aura pas à se priver de l’attaquant Gabriel Fortier, chassé du match de vendredi pour une mise en échec par-derrière... Après visionnement de la séquence, les autorités du circuit ont modifié la sanction et aucune suspension n’a été décernée... La couleur rose sera en vedette dimanche après-midi, à l’occasion du traditionnel match pour la bataille contre le cancer du sein...