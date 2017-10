Le minimum, c’est encore trop

L’Assemblée nationale vient d’adopter la loi 62, qui rend obligatoire le fait de donner et de recevoir les services publics à visage découvert.

Mais qu’on s’entende bien. Nous sommes en deçà du minimum vital et à des années-lumière de la Charte des valeurs de Bernard Drainville.

Eh bien ! On en trouve quand même pour dire que c’est trop !

Au Canada anglais, on fait dans le Quebec bashing.

On comprend le message : tout ce qui s’éloigne du multiculturalisme canadien est moralement inacceptable. Le Québec n’a pas le droit de développer son propre modèle d’intégration. La seule avenue qu’il peut emprunter, c’est celle de la soumission au Canada, version Trudeau.

On nous annonce que le simple bon sens est anticonstitutionnel. Et si par miracle, cette loi passait le test des tribunaux, on nous demanderait de nous réjouir en célébrant notre marge de manœuvre dans la fédération. Il faudrait prendre un brin d’herbe pour un festin.