Le Rouge et Or l'emporte 22-0 sur les Carabins

L’unité défensive a offert toute une performance pour mener le Rouge et Or de l’Université Laval à un gain de 22-0 face aux Carabins de l’Université de Montréal cet après-midi devant 18 383 personnes, la quatrième plus grosse foule de l’histoire du PEPS.

Les Rouges ont réussi six interceptions, dont quatre par le demi défensif Gabriel Ouellet qui égalait par le fait même un record d’équipe et une marque du RSEQ. C’est la première fois au cours des dix dernières rencontres entre les deux grands rivaux que l’écart est supérieur à plus de sept points.

Avec cette victoire qui porte sa fiche à six gains et un revers, le Rouge et Or se retrouve au sommet du classement et une victoire à Concordia face aux Stingers, vendredi prochain, leur procurerait le championnat de la saison régulière. Le dossier des Bleus est de cinq victoires et une défaite et ils complèteront leur saison, samedi, en accueillant les Redmen de McGill.

En avance 14-0 à la demie, le Rouge et Or a profité d’une interception de Nicolas Viens qui a ramené l’objet à la ligne de six verges des Bleus pour ajouter un troisième majeur à mi chemin du troisième quart. Le demi inséré Jonathan Breton-Robert a réussi une course de trois verges pour atteindre la zone payante.

Première demie

Le match a bien mal débuté pour le Rouge et Or qui a perdu les services de son porteur de ballon dès sa première série offensive. Blessé à une cheville, Christopher Amoah n’a pas été en mesure de revenir au jeu. Alexis Côté et Luca Perrier se sont par la suite partagés le travail dans le champ-arrière lavallois.

Si l’offensive a tardé à se mettre en marche, la défensive du Rouge et Or a tenu le fort. Les Carabins ont obtenu la première chance de s’inscrire à la marque dès leur première série, mais Michael Arpin a raté un placement de 42 verges.

Simon Gingras-Gagnon a brisé la glace pour le Rouge et Or avec un touché. Le centre-arrière a capté une capte de sept passes de Hugo Richard pour inscrire son deuxième majeur en carrière dans les deux dernières minutes du premier quart.

On a eu droit à trois revirements au deuxième quart. Le maraudeur François Hamel a tout d’abord stoppé une série de Laval avec une interception dans le territoire des Bleus. Les Rouges ont répliqué avec deux interceptions, les deux réussies par le demi défensif Gabriel Ouellet.

Le premier larcin de Ouellet a mené au touché de Richard sur une course de deux verges. Une réception de 15 verges de Benoît Gagnon-Brousseau avait amené les locaux à la porte des buts.

Mathieu Betts a réussi un sac au deuxième quart pour porter son total en carrière à 26,5 pour ainsi égaler le record d’équipe appartenant à Vincent Desloges depuis 2014.