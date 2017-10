Le souvenir des Irlandais

Imaginez cette scène : fils d’immigrant irlandais, vous travaillez sur le chantier de construction du futur pont Victoria. En creusant près de la Pointe-Saint-Charles, un jour de 1857, vous et vos collègues – majoritairement d’origine irlandaise — savez bien que vous êtes tout près d’une fosse commune. C’est là que sont enterrées environ 6000 personnes, presque tous des Irlandais catholiques, victimes de l’épidémie de typhus qui a touché Montréal lors de l’arrivée massive de ces derniers en 1847, il y a donc à peine 10 ans. Pour la communauté qui a pris racine dans Goose Village non loin de là, il faut agir. Un monument commémoratif est installé par les patrons du chantier dès la fin des travaux, en 1859. Ce rocher de 27 tonnes, premier monument érigé au Canada à la mémoire des victimes du typhus, ne précise pas, toutefois, leur origine, surtout catholique. Il reste difficilement accessible aux visiteurs qui doivent traverser la rue Bridge à leurs risques pour le voir de près.

Tragique épisode

Photo Courtoisie du musée McCord, N-0000.392.2.2

L’épidémie de typhus qui touche Montréal à l’été 1847 accompagne malheureusement une vague d’immigration massive en provenance d’Irlande. Si beaucoup d’Irlandais catholiques arrivent à Montréal dès 1815, la Grande Famine qui sévit sur l’île d’Émeraude à partir de 1845 jette des centaines de milliers d’entre eux sur les mers. Affaiblis et entassés sur des navires où les conditions d’hygiène sont déficientes, le typhus se déclare rapidement. Une quarantaine à Grosse-Île ne suffit cependant pas à trier tous les bien-portants et, arrivés à Montréal, la maladie les a souvent atteints. Le maire John Easton Mills, qui sera lui-même fatalement victime du typhus, fait bâtir des abris pour recevoir les arrivants et les Sœurs Grises portent secours aux malades. Au moment de la construction du pont Victoria, on réaménage ces bâtiments, visibles sur notre photo, pour les transformer en habitations pour les ouvriers et leurs familles, soit environ 400 personnes.