Les bibliothèques publiques du Québec à l’honneur

MONTRÉAL – La Semaine des bibliothèques publiques du Québec revient pour une 19e édition, du 21 au 28 octobre, afin de rappeler le rôle clé que jouent ces institutions dans la vie des citoyens et de leur communauté.

Sous le thème «Ma biblio, un monde à raconter», les citoyens sont invités à participer à de nombreuses activités qui seront organisées tout au long de la semaine par les bibliothèques à travers le Québec.

Tous les évènements ont été soigneusement répertoriés en ligne et par région.

«Dans les dernières années, plusieurs municipalités se sont démarquées par la réalisation de projets stimulants dans leurs bibliothèques. Que ce soit l'aménagement d'un Fab lab ou d'un Médialab, la référence virtuelle coopérative ou l'offre d'un service de prêt d'objets, les Québécois ont tout à gagner de ces projets porteurs et du dynamisme de leurs institutions», a indiqué Chantal Brodeur, présidente de l'Association des bibliothèques publiques du Québec.

95,7 % des Québécois ont accès à une bibliothèque dans leur municipalité

Selon des données du Ministère de la Culture et des Communications (MCC) et de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2 573 609 Québécois sont abonnés à l’une des 1055 bibliothèques publiques de la province. Leur fréquentation a augmenté de 19,6 % depuis 2007.

Avec plus 27 000 000 entrées en 2015, il s’agit de l’institution culturelle la plus fréquentée au Québec.