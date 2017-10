Les futurs mariés savent ce qu’ils veulent

Les couples arrivent bien préparés au 32e Salon de la mariée qui se déroule cette fin de semaine à Expo Cité. Les Pinterest, Instagram et autres réseaux sociaux ont changé bien des choses, observent les exposants.

« L’avènement d’Instragram a révolutionné, je pense, la façon dont la clientèle aborde leur mariage. Ils ne vont plus nécessairement suivre le dictat d’une revue ou ce qu’ils se font dire par le locateur de salle. Ils veulent vraiment tout personnaliser », constate Julie Asselin, de Location Gervais.

Photo Dominique Lelièvre

C’est sans compter que les hommes s’impliquent toujours plus dans la préparation de la grande cérémonie.

Dans les moindres détails

Photo Dominique Lelièvre

« C’est vraiment une démarche qui vient des deux côtés, analyse Mme Asselin. Aller jusqu’à il y a une vingtaine d’années, c’était la mariée, la mère de la mariée et la belle-mère qui s’occupaient de ça exclusivement et il ne fallait pas les déranger, tandis que là, les gens qui se marient [...] veulent quelque chose de plus proche de leur réalité. »

Dans les allées du centre d’exposition, les visiteurs ont la possibilité de planifier dans les moindres détails leur mariage. On se préoccupe de la robe de la mariée et du costume du marié, de la salle de la réception, de la musique, mais aussi du voyage de noces et même des questions de finance et d’assurance.

Scandinavie à l’honneur

Question style, les mariés ont tendance à délaisser le rustique et l’antique qui caractérisaient les décorations et le mobilier ces dernières années. Les ornements sont davantage épurés et modernes.

« On part un peu de la cabane à sucre pour faire la transition vers des matières naturelles, organiques, végétales. En plus de la fleur fraîche, on va avoir beaucoup de mousse, des herbages, de la verdure », énumère Julie Asselin.

Au total, quelque 150 exposants sont présents. Les organisateurs attendent entre 3000 et 3500 visiteurs.