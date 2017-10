Merci capitaine

Dans une carrière de plus de 20 ans dans le monde des médias, on croise beaucoup de gens, beaucoup d’athlètes. Mais il y en a toujours quelques-uns qui nous marquent plus que d’autres. Patrice Bernier est de ceux-là.

Je me souviens de la première fois où nous nous sommes croisés. Je sortais d’une rencontre avec Richard Legendre au Stade Saputo et Patrice était là. Il venait tout juste de signer son contrat avec l’Impact, c’était en décembre 2011.

La poignée de main était chaleureuse et la courte conversation l’était tout autant.

Même s’il est d’un naturel un peu réservé, Patrice, c’est le genre de personne qui vous met à l’aise dès les premiers instants. C’est le genre de personne avec qui on peut parler de tout et de rien avec aisance dans une conversation qui coule bien.

Photo d’archives

Frayeur

Nous avons souvent discuté de tout et de rien, en attendant un avion à l’aéroport.

Il y a aussi eu cette soirée de juillet 2014 où nous revenions de Salt Lake City sur un vol nolisé. L’avion devait arrêter à mi-chemin pour refaire le plein, la compagnie aérienne en ayant passé une petite vite au club avec un avion qui n’était pas approprié pour un tel déplacement.

Au moment de l’atterrissage, à Omaha, dans le Nebraska, un orage s’abat sur la ville et les conditions sont pénibles. L’avion tangue dangereusement et on n’entend pas un son dans la cabine.

Notre dernière heure n’étant pas encore venue, nous allons attendre dans le petit salon de l’aéroport privé et c’est là que je commence à jaser avec Patrice.

Sans savoir comment nous en sommes venus sur le sujet, il me raconte des histoires de hockey junior, du vrai stuff de junior comme le veut l’expression. Près d’une heure à rire d’histoires qui font partie du folklore du hockey junior québécois. Ça détendait après des moments de frayeur.

Photo d’archives

Droiture

Mais Patrice Bernier, c’est aussi un bourreau de travail sur le terrain et un gars droit et intègre.

Il ne l’a pas toujours eu facile. En 2012, Jesse Marsch l’utilise peu en début de saison, mais il ne bronche pas. Il finit la saison avec neuf buts et huit passes.

En 2014, c’est au tour de Frank Klopas, qui venait pourtant de le nommer capitaine, de lui faire traverser le désert.

Il poireaute tellement sur le banc à la fin de l’été que sa conjointe, Mélisa, lance un cri du cœur sur Facebook, voyant bien que son homme file un mauvais coton.

Encore là, Bernier ne lève pas le ton, à peine laisse-t-il comprendre que la situation ne lui plaît pas.

Générosité

Patrice Bernier, c’est aussi le gars d’ici qui a compris son rôle d’ambassadeur du soccer québécois.

Il a toujours été généreux de sa personne, peu importe les circonstances.

Pour les médias, c’est un élève modèle. Il est toujours allé au bâton et n’a jamais dit non après un match. Même si l’équipe venait de subir une dégelée ou une défaite cruelle.

Il ne nous a jamais servi la fameuse cassette. Ces réponses toutes faites que nous pourrions écrire sans avoir à les écouter. La langue de bois, il ne connaît pas ça.

Quand tu veux un capitaine, un gars pour représenter l’ensemble de l’équipe, c’est un gars comme ça que tu veux.

Photo d’archives

Ovation méritée

Patrice Bernier, c’est 150 matchs joués, dont 111 départs. C’est 14 buts et 25 passes. C’est plus de 10 000 minutes. Tout ça dans les six dernières années seulement.

C’est aussi une carrière de 18 saisons, dont neuf en Europe. C’est également 53 apparitions dans un maillot de l’équipe nationale du Canada.

Pour tout ça, il mérite un Stade Saputo rempli à craquer cet après-midi pour que, tous ensemble, on lui dise au revoir et merci pour une dernière fois.

Et quand il quittera le terrain, avant le sifflet final, il faudra que chacun d’entre nous se lève et s’arrache les mains dans des applaudissements assourdissants, à la mesure de l’homme qu’il est.

Parce que Patrice Bernier, c’est plus qu’un joueur de soccer. Patrice Bernier, c’est un monsieur. Un grand monsieur.