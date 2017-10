On ne part jamais si loin

Le titre ne le laisse voir d’aucune façon, mais on voyagera loin, et bien, en lisant Gourganes, premier roman plein d’intelligence d’Alexandra Gilbert.

Alexandra Gilbert a fait le choix, et c’est heureux, de ne nommer ni personnage ni endroit pour son premier roman. Seule est identifiée la géographie du monde réel sur laquelle s’appuie son histoire. Va donc pour le Vieux-Québec et Kaboul, mais le village d’où vient l’héroïne s’appellera tout bonnement le Village, et le fleuve sera le Fleuve (que tout le monde reconnaîtra !).

La narratrice, elle, est une Fille. Elle a une Mère, redoutablement surprotectrice, une Mère Grand accrochée à ses Paris Match et un Tonton Anarchiste, dont l’âge n’a pas éteint la verve contestataire et qui s’emballera pour le Printemps érable. La Fille a aussi un Ami, un Chauffeur, un Collègue... Et tout cet anonymat, qui ne manque pas d’humour, offre au fond la meilleure prise pour que les questionnements de Fille prennent valeur universelle.

Car ce dont il est question ici, c’est l’histoire bien connue – mais l’est-elle tant ? – de tous ces jeunes qui partent pour de lointains pays où l’aide occidentale est requise ; qui découvrent une fois sur place que l’Occident se raconte bien des histoires sur la réalité locale ; et qui, de retour chez eux, constatent que l’expérience qu’ils viennent de vivre reste de peu de poids face aux clichés.

Dans Gourganes, cette histoire prend vie avec une tendresse qui en fait tout le charme et lui donne son efficacité.

Ici, la Fille décide de partir pour enfin s’éloigner de sa Mère, qu’elle adore, mais qui l’étouffe. Autant, dès lors, frapper un grand coup et se rendre dans le pays le plus redouté, l’Afghanistan. Elle sera à Kaboul, là où il y a des tireurs sur les toits, des rues défoncées, et suffisamment de menaces pour faire trembler sa Mère.

Mais la Fille constate vite que là n’est pas l’essentiel. Comme au Québec, elle va au bureau tous les jours, travaille sur un ordinateur, fait des courses au marché et sort le soir faire la fête. Et les Mères de là-bas cuisinent aussi de la soupe aux gourganes. Bref, Kaboul n’est pas que drames de téléjournal. Même être constamment surveillée, lot de tous les travailleurs étrangers, n’a rien de déroutant pour elle : sa Mère n’a jamais fait autre chose !

Et c’est justement cet arrière­­­-fond familial qui donne tant d’humanité à ce roman qui ne fait ni dans les faits d’armes ni dans les grandes dénonciations, mais qui décrit avec intelligence les malaises rencontrés par ceux qui finissent par comprendre qu’ils ne font que passer dans les pays à aider, et le choc du retour au bercail.

Alexandra Gilbert parle d’expériences, elle qui travaille depuis longtemps en développement international et qui a séjourné dans quelque 35 pays, dont l’Afghanistan. Mais si la leçon porte, c’est justement parce qu’elle ne nous fait pas la leçon. L’esprit pétillant de son roman suffit à la mission.