Petits bonheurs entre amis

Il a beau cumuler près de 50 ans de carrière et avoir lancé plus de 30 albums, Patrick Norman avoue ne rien tenir pour acquis, allant même jusqu’à se demander si les fans lui demeureront fidèles à chacun de ses nouveaux projets. « C’est une question que je ne m’étais jamais posée auparavant. Mais je commence à vieillir », annonce le chanteur qui soufflait sa 71e bougie le mois dernier.

« Je regarde autour de moi et je remarque que les carrières ne durent aujourd’hui plus très, très longtemps. Mais les gens continuent de s’intéresser à moi, à venir voir mes spectacles et à écouter mes albums. C’est très rassurant quand je me promène et que je vois que mes salles sont pleines partout », poursuit Patrick­­­ Norman.

Entre amis

Cette fois-ci, c’est son plus récent album, Bonheurs partagés, qui le fait voyager à travers la province. Sur cet opus, le 32e de sa carrière, le chanteur revisite certains de ses succès en compagnie d’amis tels que Guylaine Tanguay, Paul Daraîche, Jean-François Breau et Marie-Ève Janvier. Mais oubliez les valeurs sûres et les succès retentissants ; Patrick Norman­­­ tenait à y redonner une deuxième vie aux chansons qu’il a dû délaisser au fil des ans.

« Je n’avais pas envie de tomber dans la facilité. Elle s’en va, Quand on est en amour ou La guitare de Jérémie, je les ai déjà enregistrées plusieurs fois. Alors je voulais ramener d’autres titres que j’aime particulièrement, mais que j’ai dû mettre de côté pour faire de la place aux autres. Et tant qu’à les reprendre, pourquoi ne pas les partager avec des amis ? », explique-t-il.

D’ailleurs, les artistes avec lesquels il partage le micro sur Bonheurs partagés viendront lui rendre visite, sur scène, tout au long de la tournée. En plus de sa conjointe Nathalie Lord, « deux ou trois chanteurs viendront faire des apparitions surprises chaque soir », promet Patrick Norman.

Et pour le reste ? Le chanteur est bien capable de livrer les autres titres tout seul.

« Ce sont mes chansons à moi, après tout », rigole-t-il.

Les « indélogeables »

Les fans seront tout de même heureux d’apprendre qu’il compte faire de la place pour ses autres titres marquants au programme de ses soirées. En fait, Elle s’en va et compagnie ne perdront jamais leur place. Le chanteur est catégorique à ce sujet.

« Ce sont des indélogeables. Si je ne les faisais pas sur scène, les gens seraient déçus. Et moi aussi, d’ailleurs. Je les aime et je ne me lasserai jamais de les chanter », insiste Patrick Norman.

Pas de retraite

Même s’il avoue que la vie de tournée est beaucoup moins facile qu’avant (« la route est particulièrement difficile », admet-il), Patrick Norman n’a pas l’intention d’accrocher sa guitare de sitôt. D’ailleurs, de nouvelles chansons ont déjà été posées sur sa table de travail en vue d’un nouveau projet dont il préfère taire les détails pour le moment.

« Tant que j’aurais l’énergie et la santé pour le faire, je vais continuer. Ça, c’est certain. Et là, je suis en pleine forme », annonce-t-il.

► La tournée Bonheurs partagés s’arrêtera­­­ au Centre d’art Lachapelle les 11 et 12 novembre, et au Casino de Montréal le 26 novembre.