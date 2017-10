Photos souvenirs: Pascale Montpetit

Les Tanguay

Photo d'archives

Dans le téléroman Sous un ciel variable présenté de 1993 à 1997, à Radio-Canada. Pascale Montpetit incarnait Mireille, la fille de Léon et Lisette Tanguay (Guy Provost et Hélène Loiselle) et sœur d’Yves (Roger Léger). Au fil de sa carrière, la comédienne a joué dans pas moins de 30 productions télé.

Il y a 20 ans

Photo d'archives

Dans le télé-théâtre Aller simple pour Hollywood, présenté aux Beaux dimanches de Radio-Canada­­­, en 1994. Cette même année, il y a plus de 20 ans, Pascale Montpetit incarnait également le rôle d’Henriette, une jeune névrosée dans le film de Charles Binamé, Eldorado.

Déjà 20 pièces

Photo d'archives

Automne 1991. Six ans après avoir été promue au Conservatoire d’art dramatique de Montréal, la comédienne avait déjà joué dans plus de 20 pièces de théâtre, ainsi que dans le film H pour lequel elle obtint­­ un prix Génie (ciné­­ma­­­ canadien­­).

La cour des grands

Photo d'archives

En 1995, Benoit Brière et Pascale Montpetit­­­, 35 ans, étaient tous deux dirigés par des grands : Serge Denoncourt dans Le temps et la chambre, de Botho Strauss, et Denise Filiatrault dans Le Bourgeois gentilhomme, de Molière. Cette même année, la comédienne jouait à la télé dans Marguerite Volant et Parents malgré tout.

L’unique Soho

Photo d'archives

1994. Un personnage inoubliable que celui du rôle titre du télé-film Soho. Dans la peau d’une marginale qui découvre l’amour auprès d’un petit gars de riches de dix ans son cadet (Dominic Darceuil), Pascale Montpetit offrait un bel éventail de son immense talent.

► Pacale Montpetit interprète le rôle de l’intègre ­procureure Sonia Blanchard, dans la série à succès District 31, de Luc Dionne, présentée du lundi au jeudi, 19 h, à Radio-Canada.