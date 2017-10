Quand des champions se retrouvent

Les Alouettes traversent l’une des périodes les plus creuses de leur histoire, mais il est bon de se rappeler que notre équipe de football a déjà connu des moments de gloire à Montréal, comme ce fut le cas notamment en 1977, lorsque l’équipe a remporté la coupe Grey de façon spectaculaire au Stade olympique.

Plusieurs joueurs de l’édition championne de 1977 étaient réunis hier soir dans un hôtel du centre-ville afin de participer à un gala pour la Fondation des Alouettes soulignant le 40e anniversaire de cette conquête de la coupe obtenue aux dépens des Eskimos d’Edmonton.

C’était beau de voir ces joueurs se raconter des anecdotes au sujet de ces folles années 1970, quand les Alouettes se retrouvaient régulièrement en finale pour la coupe Grey.

L’histoire des agrafes

Une foule de 68 318 spectateurs avait assisté à la rencontre disputée le 25 novembre 1977, malgré une grève du transport en commun à Montréal et une température glaciale ayant suivi une tempête de neige.

Profitant entre autres choses du fait que Tony Proudfoot avait eu la bonne idée de mettre des agrafes sous ses souliers à crampons avant le début de la rencontre, geste qui fut imité par la majorité de ses coéquipiers, les Alouettes avaient écrasé les Eskimos par la marque de 41 à 6.

Ce match fut surnommé le « Ice Bowl » et chaque fois qu’on y fait référence, on ressort cette histoire d’agrafes.

« C’est sûr que cela vous fait une belle histoire à raconter à vous, les journalistes, mais le fait d’avoir mis des agrafes sous nos souliers n’a pas été un gros facteur dans notre triomphe », a tenu à préciser l’ancien bloqueur étoile Dan Yochum, membre du Temple de la renommée du football canadien.

« On formait une équipe talentueuse, complète et très unie. De mon côté, la température glaciale faisait bien mon affaire. Avec mes 300 livres, j’aimais jouer par temps froid parce que je transpirais moins ! »

Le record de Sweet

Le botteur Don Sweet a établi un record lors de ce match de la Coupe Grey en inscrivant un total de 23 points. Cette marque tient toujours.

« On formait un groupe bien spécial. Je n’aurais jamais pu établir mon record de six placements dans un match de la Coupe Grey sans le travail de Wayne Conrad, responsable de la remise du ballon, et de Gerry Dattilio, qui devait le tenir comme il faut dans ces conditions difficiles, a souligné Sweet. Je suis si heureux qu’on ait la chance de se retrouver après 40 ans.

« Les gens se souviennent du pointage final de 41 à 6, mais ils oublient que le score n’était que de 10 à 3 à la mi-temps. Ce n’est qu’en deuxième demie qu’on avait pu exercer notre domination. »

Sweet, le meilleur botteur de précision dans l’histoire des Alouettes (même si plusieurs amateurs se souviennent de son placement raté lors du match de la Coupe Grey en 1975 à Calgary en raison d’une mauvaise remise), était surtout ému de revoir l’entraîneur Marv Levy, âgé de 92 ans.

« Son arrivée à Montréal a transformé l’équipe, a dit celui qui a porté les couleurs des Alouettes durant 13 saisons. Levy nous a appris à être responsables, à mettre l’accent sur une solide défensive et, surtout, il nous a fait comprendre l’importance de miser sur de bonnes unités spéciales. Il a modifié le règlement pour assurer une protection aux joueurs appelés à retourner les bottés. »

Wayne Conrad estime que les Alouettes n’auraient jamais remporté ce match de la Coupe Grey en 1977 sans la précision des bottés de Sweet. « D’ailleurs, je ne comprends pas comment il se fait que Don n’ait pas déjà été admis au Temple de la renommée du football canadien », a-t-il mentionné.

Sweet conseille toujours plusieurs botteurs dans la LCF et dans les rangs universitaires, à partir de son domicile à Vancouver.

Les attrapés de Dattilio

Gerry Dattilio était reconnu pour sa polyvalence. Il pouvait aussi bien remplacer Sonny Wade au poste de quart, comme il pouvait capter les passes de ce dernier. Ce Lavallois a effectué des attrapés de 15 et de 25 verges durant ce match de la Coupe Grey en 1977.

« Oui, j’ai profité du fait que j’avais mis des agrafes sous mes souliers pour déjouer un demi défensif étoile comme Larry Highbaugh, a reconnu Dattilio. Je vous rappellerai toutefois qu’il n’y avait rien d’illégal. Proudfoot, Wally Buono et moi avions pris la peine de bien vérifier ça dans le livre des règlements avant le match. Ce fut interdit par la ligue par la suite.

« On avait essayé toutes sortes de choses, notamment des espadrilles pour les joueurs de ballon-balai, mais rien ne fonctionnait sur ce terrain transformé en patinoire à la suite d’un épandage de sel qui n’avait pas eu l’effet escompté sur le gazon synthétique », a-t-il raconté.

« Lorsqu’on a vu un employé du stade qui utilisait une agrafeuse pour faire tenir des fils pour la télévision, on s’est dit que ça valait la peine d’en mettre sous nos souliers et ce fut génial. Cependant, je retiendrai toujours de ce match que notre défense avait été extraordinaire, limitant la puissante attaque des Eskimos à des gains de 100 verges. »

Parmi les meneurs à la défense, il y avait Glen Weir et Gordon Judges, présents au gala d’hier. « Il y avait beaucoup de profondeur dans cette brigade défensive, a dit Weir. On m’avait choisi à titre de joueur défensif du match, mais cet honneur aurait pu être remis à plusieurs joueurs. »

Peter Dalla Riva, auteur d’un touché au cours de ce match, et Gabriel Grégoire étaient très heureux de renouer avec ce groupe de champions hier soir. « J’ai remporté trois fois la coupe Grey à Montréal, mais l’édition de 1977 était vraiment unique, a dit Dalla Riva. Nous formions un tout. » Grégoire, un membre des unités spéciales, se dit privilégié d’avoir fait partie d’une telle formation.

Johnny Rodgers sur place

Le quart-arrière Sonny Wade, qui a été choisi joueur offensif par excellence du match de la Coupe Grey à trois reprises (1970, 1974 et 1977), n’a pu être présent à la fête en raison d’un problème avec son envolée en provenance des États-Unis... Le spectaculaire Johnny Rodgers tenait à être présent à cette réunion d’anciens, même s’il ne jouait plus pour les Alouettes en 1977. Il a pris soin d’apporter son trophée Heisman sur place. « Je serai toujours fier de dire que je suis un ancien membre des Alouettes et je ne voulais pas manquer cette belle réunion », a indiqué Rodgers.