Séguin et Bilodeau provisoirement au cinquième rang

Le duo québécois composé de Julianne Séguin et de Charlie Bilodeau a pris le cinquième rang provisoire du Grand Prix de patinage artistique Rostelecom au terme du programme court, vendredi à Moscou.

Les juges ont accordé 67,06 points au couple.

Les Russes Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov (76,88) ainsi que Ksenia Stolbova et Fedor Klimov (71,39) ont accaparé la tête du classement, tandis que les Italiens Valentina Marchei et Ondrej Hotarek (68,48) pointent au troisième échelon.

En danse, le tandem canadien de Piper Gilles et de Paul Poirier a pris le quatrième rang provisoire au terme du programme court. Il s’agit de leur meilleure prestation, cette année.

Les représentants de l’unifolié ont obtenu 69,67 points pour leur programme. Les Américains Maia Shibutani et Alex Shibutani (77,30) les ont devancés tout comme la paire russe composée d’Ekaterina Bobrova et Dmitri Soloviev (76,33) et celle d’Alexandra Stepanova et Ivan Bukin (71,32), également de Russie.

Le Canadien Nam Nguyen prend également part à la compétition chez les hommes. Sa prestation lui a valu 80,74 points, ce qui lui confère la septième place.