Ses toiles uniques se démarquent dans le monde

Ses œuvres ont été présentées dans les plus grandes villes de la planète et elle compte plusieurs célébrités parmi ses admirateurs. Pourtant, Sandra Chevrier est encore peu connue dans son Québec natal. Qu’à cela ne tienne, l’artiste exposera ses œuvres dans la métropole jusqu’au 25 novembre, une première en cinq ans.

Alicia Keys possède plusieurs de ses tableaux, tout comme le rappeur Fabolous ou l’ex-dirigeant de la UFC et milliardaire, Lorenzo Fertitta. Photo courtoisie

« Il y a deux mois, Alicia m’a ­demandé de lui faire des manteaux en cuir, a mentionné l’artiste, en entrevue. C’est certain que si elle décide de partager ça sur ses réseaux sociaux, elle qui a environ huit millions d’abonnés, ça me donne une visibilité immense. »

Au-delà de la visibilité, l’artiste de 34 ans se dit touchée par l’intérêt qui lui est porté, tant dans le milieu artistique que dans celui des affaires.

« Que des gens qui ont assez d’argent pour s’acheter tout ce qu’ils veulent – comme Lorenzo Fertitta, par exemple – décident d’acheter ce que tu fais, c’est complètement fou, à mes yeux. »

Signature unique

C’est à sa série Les cages, qui présente des portraits de femmes hyperréalistes, dont le visage a été recouvert de morceaux de bande dessinée très colorée, que Sandra Chevrier doit sa renommée à l’international.

« J’ai commencé cette série il y a cinq ans, en faisant du portrait et du collage, a-t-elle souligné. Depuis un an et demi, par contre, je peins tout à la main, ça amène un côté un peu plus beaux-arts à la chose, tout en conservant le côté pop d’avant. L’esthétisme a donc beaucoup évolué. » Photo courtoisie

Si elle a choisi de poser des images de superhéros en « position de faiblesse », sur le visage de ses modèles, c’était d’abord pour inviter les gens à se libérer, en se donnant droit à l’erreur.

« Je voulais montrer le côté plus fragile et humain des superhéros, pour envoyer le message que si eux, ils ont droit à l’erreur, on devrait pouvoir s’accorder ce droit nous aussi, a-t-elle expliqué. Les femmes y ont aussi vu un message d’empowerment [...] Mon travail, avec ce concept de cage, porte sur la liberté et la ­captivité, sur la dicho­tomie entre le beau et le laid. »

Succès fulgurant

Celle qui dit avoir vu sa vie basculer du jour au lendemain a déjà exposé ses œuvres en solo dans plusieurs villes comme New York, San Francisco, Los Angeles et Hong Kong. L’an prochain, elle aura même droit à sa première exposition muséale au Lancaster Museum of Art and History (MOAH), en Californie.

« Quand j’ai commencé à travailler sur la série des Cages, j’ai rencontré mon agent [Jean-Pascal Fournier] et c’est lui qui m’a aidée à développer le marché étranger. Depuis ce jour-là, c’est fou », a-t-elle souligné, précisant qu’il n’aura fallu que quelques jours pour qu’elle soit invitée à exposer à l’étranger.

« Encore aujourd’hui, les choses vont vraiment bien. Je voyage ­partout. Je ne m’attendais pas à ça en devenant artiste. »

Accessible

Par souci d’accessibilité, l’artiste propose des tableaux de différents formats, ce qui lui permet de satisfaire différents budgets. Le prix demandé pour les œuvres présentées dans le cadre de sa nouvelle exposition, composée d’une vingtaine de toiles, d’une quinzaine de manteaux en cuir et de trois modèles de bijoux, oscille entre 4000 $ et 25 000 $.

« Ce que je souhaite, à Montréal, c’est que les médias s’intéressent davantage aux artistes, pour que le public puisse les découvrir, a-t-elle expliqué. Les gens pensent encore que le milieu de l’art en est un élitiste, mais ce n’est pas le cas.

« Il y a tellement d’artistes ici, et il y en a pour tous les budgets, a-t-elle ­ajouté. Au lieu d’acheter une œuvre chez Ikea, je crois que les gens ­devraient plutôt encourager les artistes d’ici, car il y a un talent énorme. »