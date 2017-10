Tournée «Solidarité en action» à Rimouski

RIMOUSKI - Quelques heures avant de participer à une marche de solidarité dans les rues de Rimouski, les députés du Parti Québécois Harold Lebel et Catherine Fournier sont allés à la rencontre des organismes communautaires.

Ces discussions se tenaient dans le cadre de la tournée «Solidarité en action», qui vise à rencontrer ces groupes pour trouver des solutions durables à la pauvreté.

Le Parti québécois attend de pied ferme le plan d’action de lutte à la pauvreté du Parti libéral du Québec prévu cet automne. Les troupes de Jean-François Lisée entendent présenter une contre-proposition en janvier sous forme de rapport. Parmi les priorités identifiées par le PQ, notons la reconnaissance des organismes d’action communautaire, l’augmentation du nombre d’unités de logement financées, et l’instauration graduelle du salaire minimum à 15$/heure.

«La solution, c’est d’arrêter de travailler en silo. Dire que quand on parle, ce n’est que des aînés. Quand on parle du droit des femmes, on ne parle que des femmes. La jeunesse, l’habitation communautaire, etc. Quand on fonctionne comme ça, on n’a pas de vision globale. Faut casser ce moule-là. Quand on parle de pauvreté, il faut inclure tous ces groupes-là dans la réflexion et dans l’action.»

Un gouvernement du Parti québécois réinjecterait 200 millions $ dans la mission des organismes communautaires. Il adopterait également une politique de lutte au gaspillage alimentaire.