Trudeau: de l’image aux résultats

Justin Trudeau entreprend la deuxième moitié de son mandat. Les deux années écoulées depuis son élection peuvent porter le nom de lune de miel. Depuis quelques semaines, les choses se sont compliquées et la deuxième moitié de ce mandat risque d’être plus exigeante.

Pour les deux années à venir, ces avantages faciles vont disparaître. On ne comparera plus Justin Trudeau avec le terne Harper. On le comparera plutôt avec Sheer et Singh, deux chefs plus jeunes et aussi souriants que lui.