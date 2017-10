Un choix facile

Ayant grandi à Brossard, Patrice Bernier a fait comme tous les petits Québécois et il a joué au hockey. Il était bon, l’histoire est connue. Assez bon pour jouer deux saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, au cours desquelles il a amassé 73 points en 143 matchs. Pas mal pour un défenseur.

Mais son cœur était sur la pelouse. Ses rêves, c’est en short et en maillot avec des crampons aux pieds qu’il les vivait.

« Je préférais le soccer au hockey, mais ce qui a vraiment mis une croix [sur sa carrière de hockeyeur], c’est quand je me suis fait échanger de Val-d’Or à Sherbrooke au milieu de la nuit après avoir marqué le but gagnant dans la bataille de la 117.

« Je savais que j’allais faire le choix, mais disons qu’il a été facile. J’ai appelé mon père et je lui ai expliqué ça. Je suis allé à Sherbrooke et j’ai fini l’année. Mais j’avais déjà une bourse d’études aux États-Unis et je l’avais mise de côté pour voir si je pouvais arriver à la Ligue nationale. »

L’argent

En faisant une croix sur le hockey, Patrice Bernier choisissait sa grande passion malgré ce que les autres en pensaient.

« Y a plein de monde qui m’ont dit qu’avec le hockey, j’aurais pu être millionnaire, mais je me suis toujours dit que peu importe ce que je fais, l’argent va suivre.

« J’ai vu des joueurs de hockey avec qui j’ai joué qui étaient là parce que leurs parents les poussaient. Moi, c’est ma passion qui m’a poussé et elle m’a amené à jouer 18 saisons. »

Il insiste, quand il était jeune avec ses copains, il rêvait d’être une star du ballon rond.

« Quand j’étais jeune avec mes amis, on jouait dans le parc et on rêvait d’être pros. »

Inspirer

C’est en décembre 2011, alors qu’il était âgé de 32 ans, que Patrice Bernier a décidé de rentrer au bercail avec l’arrivée de l’Impact dans la MLS.

« Quand je suis revenu, c’était pour moi-même, mais aussi pour que quelqu’un d’ici vienne jouer. Je me suis rendu compte au bout de deux ans que ça dépassait le cadre de jouer pour moi-même.

« Là je me suis dit “man, ça dépasse mes cadres”. Je réalise qu’il y a des générations qui s’identifient à moi et qui vont vouloir être meilleures que moi. Je vois le regard dans leurs yeux à l’Académie quand je les croise, je n’ai pas grandi avec une vedette locale que je voulais imiter. »

Bernier est devenu un modèle pour une nouvelle génération de joueurs de soccer qui découvraient un nouvel Impact. Une équipe pour laquelle ils pouvaient rêver de jouer plus tard.

« Les jeunes sont inspirés, je reçois des courriels ou des messages sur Facebook de jeunes qui disent qu’ils veulent être comme moi. Tu te dis que ta carrière, de la façon dont elle finit, peut inspirer des jeunes à jouer au soccer et à venir dans l’Académie. »

Être plus que lui

Mais comme Bernier est un gars modeste, il ne veut pas être le standard à atteindre pour les jeunes joueurs de soccer d’ici.

« Je veux qu’ils soient plus que Patrice Bernier. Je voudrais qu’un jeune sorte d’ici et joue pour l’Impact de Montréal et le FC Barcelone, ça serait l’ultime, on aurait produit quelqu’un qui joue au sommet.

« Quand tu viens en tant que joueur, tu penses à ta tête, tu veux être le meilleur. Après, tu réalises que tu es chez vous, que les gens te regardent, que tu performes et que tu participes au match des étoiles.

« Là, les jeunes voient Marco Di Vaio et Alessandro Nesta, mais ils veulent aussi être Patrice Bernier parce qu’ils s’identifient ; il est né ici, il a commencé au soccer amateur comme moi et maintenant il est à l’Impact. »