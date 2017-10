Un signe de l’attitude anti-canadienne?

Quelque chose d’étrange est survenu mercredi à Iekaterinbourg, le domicile d’une des équipes les plus médiocres de la Ligue continentale de hockey (KHL), l’Avtomobilist.

Tout a commencé lors d’un incident pendant une séance d’entraînement, lorsque deux coéquipiers en sont venus aux coups.

Selon des témoins qui étaient sur place et un peu plus tard selon l’organisation, le défenseur Nikolai Timashov et l’attaquant canadien Taylor Beck étaient impliqués. L’ancien espoir des Predators de Nashville a reçu un coup de poing au visage et a subi une fracture de l’os orbital. Il a finalement dû subir une chirurgie.

La partie la plus étrange de cette histoire était la formulation du communiqué de presse émis par l’équipe. En voici une partie :

« Timashov a réalisé une solide, mais légale mise en échec épaule contre épaule sur Beck. Le Canadien n’a pas apprécié et a décidé de jeter les gants, devenant ainsi l’instigateur. Timashov a accepté le défi et a clairement été l’homme le plus puissant des deux. »

Il ne s’agit pas vraiment d’une déclaration impartiale qui a pour but de dédramatiser la situation comme le ferait une organisation sportive qui est soucieuse de l’image qu’elle projette.

Les commentaires semblent plutôt faire la promotion de la situation tout en démontrant qu’un joueur était dans le droit chemin, tandis que l’autre était l’agresseur qui a tout de même été vaincu. Le fait que ce dernier était un Canadien n’est sûrement pas une coïncidence. Il n’est pas nécessaire de mentionner qu’aucune mesure disciplinaire n’a été prise contre Timashov.

Dans le communiqué de l’équipe qui a été signé par l’entraîneur Vladimir Krikunov, on pouvait également y lire des séquences comme : « Il ne l’a pas raté », « Il lui en a sacré une » et dans une formulation typiquement russe, « comme on le dit, il l’a frappé avec toute son âme ». Une fois de plus, Krikunov complimentait un de ses joueurs qui a blessé l’un des meilleurs attaquants de l’organisation.

Ce développement peu orthodoxe n’a pas échappé aux journalistes russes. L’ancien entraîneur de l’Avtomobilist Andrei Razin a expliqué au site web Championat.com que cette situation n’était pas saine. Il a également expliqué que Timashov, un ancien défenseur du top 4 qui a été laissé de côté à quelques occasions cette année pourrait être jaloux du statut de vedette de Beck.

Il est également important de noter que Krikunov, un entraîneur vétéran (il a notamment dirigé le Bélarus aux Jeux olympiques de 2002, lorsque l’équipe avait surpris le monde du hockey en éliminant la Suède) n’est pas vraiment un grand amateur des joueurs nord-américains.

Les médias russes ont rapporté que quelques jours avant l’incident, Krikunov avait réuni tous les joueurs qui ne sont pas originaires de la Russie pour les réprimander par l’entremise d’un interprète. Il ne s’est également pas fait beaucoup d’amis étrangers lors de ses anciens emplois, lui qui avait fait fuir Martin Havlat du Dynamo de Moscou, lors du lock-out de la Ligue nationale de hockey en 2004-2005.

Krikunov est, dans plusieurs sens, un fossile de l’ère soviétique avec un historique bien documenté de préjugés anti-étrangers. Toutefois, le fait d’approuver qu’un joueur frappe un coéquipier dépasse un peu les limites, même pour lui.

L’Ak Bars demeure dans l’élite

La liste des équipes qui peuvent espérer remporter la coupe Gagarin cette saison est assez courte. Au sommet, l’on retrouve le SKA de Saint-Pétersbourg avec sa formation qui déborde de vedettes. Juste en dessous, il y a le CSKA de Moscou qui est presque aussi riche.

Après eux ? Probablement le Jokerit d’Helsinki qui a remporté ses 15 derniers matchs et qui détient une formation sans joueur russe. Ces trois équipes puissantes proviennent de l’ouest, ce qui laisse l’Association beaucoup plus faible de l’est avec une course plus excitante vers les séries. Une équipe semble toutefois se démarquer dans l’est, L’Ak Bars.

L’Ak Bars possède un alignement de vétérans, mais a également ses problèmes. Leur meilleur attaquant, le Canadien Justin Azevedo, s’est blessé au bas du corps et devrait rater les deux prochains mois. L’excellent Andrei Markov démontre quand même des signes de son âge, ou a de la difficulté à s’ajuster à la plus grande surface de jeu. Markov fait bien lors des avantages numériques (c’est en avantage numérique qu’il a inscrit ses quatre buts jusqu’à maintenant) et dans la zone adverse en général, mais son jeu en défensive n’a pas été constant comme le démontre son différentiel de -2. Seulement deux joueurs de l’équipe ont des différentiels sous 0.