Un trafiquant envoie par erreur un texto à un policier

KAMLOOPS, C.-B. – Il vaut mieux s’assurer d’avoir toujours le bon numéro. Parlez-en à un trafiquant de drogue de la Colombie-Britannique qui a envoyé accidentellement un texto à un policier, lui offrant toute une gamme de substances illicites. Il risque maintenant d’aller réfléchir derrière les barreaux.

Selon le «Vancouver Sun», Joshua Vos, 25 ans, a plaidé coupable plus tôt cette semaine à Kamloops à deux chefs d’accusation de trafic d’une substance contrôlée devant la Cour suprême de la province, l’équivalant de la Cour supérieure au Québec.

Le texto a été acheminé au policier en septembre 2016. Le numéro était inconnu de ce dernier et son interlocuteur se présentait simplement comme un dénommé Josh.

Son texto se lisait comme suit: «Mon ami, zooms, lucy, molly et mary seront disponibles», le présumé trafiquant employant des mots de la rue pour parler respectivement de marijuana combinée à du PCP, de LSD, d’ecstasy (MDMA) et de marijuana.

Deux mois plus tard, un policier de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) envoyait un texto à l’accusé en disant chercher de l’ecstasy. Selon la police, Joshua Vos a ainsi vendu quatre grammes de MDMA à un agent d’infiltration le 24 novembre 2016, puis six grammes supplémentaires trois semaines plus tard. En mars dernier, le même agent a fait parvenir une autre commande à Joshua Vos par texto, mais ce dernier lui a répondu qu’il n’était plus vendeur.

L’avocat de Vos a souligné que son client, qui était jusque-là sans antécédent judiciaire, est un adepte de yoga qui bosse à temps partiel dans un gym et qui est aussi à ses heures amuseurs d’enfants. Il se déguise notamment en Spiderman pour des fêtes d’enfants.

C’est la semaine prochaine que l’accusé connaîtra sa peine, son avocat ayant recommandé une longue probation sans prison, alors que le ministère public a suggéré jusqu’à neuf mois de réclusion.