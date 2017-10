Une dernière fois

Il y avait eu de l’émotion quand des vétérans comme Marco Di Vaio et Alessandro Nesta ont fait leurs adieux, mais ce sera différent cet après-midi.

Bernier, c’est monsieur Soccer au Québec. C’est la première vedette locale et francophone de l’équipe dans sa version MLS. C’est un important chapitre de l’histoire récente de l’Impact qui se clôt.

Et comme si même dame Nature semblait être dans le coup, il fera un temps superbe sur Montréal pour vivre ces 90 dernières minutes d’une brillante carrière qui va se terminer dans l’émotion, mais aussi dans la fête.

Les 1642, à l’autre bout du terrain, ont aussi prévu quelque chose en fin de rencontre et ont également invité les parents de Bernier à venir sonner la cloche.

S’il y a un peu de magie dans l’air, ils pourront la sonner après un but de leur fils. Et s’il devait y avoir un tir de pénalité, Ignacio Piatti ne se fera pas tordre un bras pour remettre le ballon à Bernier.

On l’a beaucoup entendu cette semaine, les joueurs de l’Impact ont l’intention de tout laisser sur le terrain afin que leur capitaine se retire dans la joie et l’allégresse, à défaut de participer aux séries éliminatoires pour une ultime fois.

« Le dernier match de Patrice est énorme, insiste Daniel Lovitz.. Quiconque le connaît ou a été en contact avec lui sait à quel point c’est important pour le club, pour la ville, pour lui et pour nous.

Nous voulons lui rendre hommage et finir la saison en gardant la tête haute, c’est un match devant nos partisans. »

Maxime Crépeau, qui sera dans les buts pour un second match de suite, tient à ce que le dernier match de son ami et coéquipier soit mémorable.

« On est tous au courant du rôle qu’occupe Pat dans ce club depuis son retour d’Europe.

C’est une grande dernière, on veut finir ça en beauté pour lui. Il mérite les trois points et on va jouer pour lui. »