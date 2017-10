Une deuxième édition qui promet

La deuxième édition du Salon national Quad-Motoneige prendra son envol ce vendredi au Centrexpo Cogéco de Drummondville. Les organisateurs ont tout mis en œuvre pour que ce rendez-vous réponde aux attentes des amateurs.

Présenté conjointement par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et la Fédération québécoise des clubs quads, l’événement offrira aux visiteurs plusieurs nouveautés. Parmi celles-ci, notons la possibilité de faire l’essai des dernières nouveautés du monde du quad, sur un circuit spécialement aménagé tout près du Centrexpo. On a organisé un service de prêt de casques de sécurité pour les gens qui désireront faire des essais. Également, à la suite de demandes de la part des visiteurs l’an dernier, le défilé de mode sera de retour cette fin de semaine. Les amateurs pourront aussi rencontrer Martin Horik, animateur de l’émission Octane, qui sera sur place tout au long de la fin de semaine.

L’an dernier, les visiteurs de partout au Québec avaient afflué sur Drummondville pour la présentation de ce tout nouveau salon. « En visitant le salon en très grand nombre l’an dernier, les amateurs nous ont conforté dans notre choix géographique du cœur du Québec pour tenir l’événement, d’expliquer Marilou Perreault de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Nous devions revenir au même endroit en suivant la même formule de salon. »

UN NOUVEAU CONCEPT

L’unification des deux fédérations pour la tenue d’un tel événement est jeune. C’est en 2016, après avoir tenu chacune des salons de leur côté, que les deux fédérations ont décidé de s’unir pour présenter un rendez-vous pour que les amateurs des deux plus importants loisirs motorisés du Québec puissent rencontrer tous les intervenants du milieu.

« Il ne faut pas oublier que les deux fédérations regroupent plus de 146 000 membres et offrent les deux plus vastes réseaux de sentiers de véhicules hors route au monde, d’expliquer Perreault. Permettre aux amateurs de pouvoir rencontrer nos partenaires manufacturiers et différents intervenants de leur activité de partout au Québec devenait un but précis pour les deux organisations. »

Sur place, vous retrouverez les gens de BRP, de Yamaha, d’Arctic Cat et de Polaris. La compagnie Honda sera présente pour la première fois avec toutes ses nouveautés. Il y aura aussi les gens de la Sûreté du Québec, des spécialistes en vêtements et accessoires, sans oublier les gens du monde touristique qui présenteront leurs destinations.

DEUX LOISIRS POPULAIRES

Ensemble, les motoneigistes et les quadistes laissent plusieurs milliards de retombées économiques dans l’ensemble des régions du Québec.

Pour plusieurs régions, la pratique de ces activités représente une question de survie durant des saisons où les activités économiques tournent au ralenti. Dans les deux cas, la pratique de ces loisirs entraîne des dépenses directes, comme le logement, la restauration, l’achat de matériel, l’achat de véhicules, des éléments qui garantissent plusieurs emplois un peu partout.

L’an dernier, le Salon avait attiré plus de 16 000 visiteurs. Le défi sera de taille cette année pour maintenir le rythme. Vous pouvez vous procurer vos billets à l’avance en vous rendant sur le site : https://lepointdevente.com/billets/salonnationalquadmotoneige2017.

Le circuit d’essai

Pour ceux qui voudraient profiter du circuit d’essai des quads : il sera possible de le faire vendredi de 12 h à 18 h 30, samedi de 10 h à 17 h et dimanche de 10 h à 15 h 30. Il y aura plusieurs modèles de la gamme 2017 des différents manufacturiers sur place. Souvent, de pouvoir essayer un produit, peut faire toute la différence entre un achat éclairé et un achat coup de dés.



Motoneiges.ca

L’équipe de Motoneiges.ca, dirigée par Denis Lavoie, sera sur place avec un kiosque sur les nouveautés. Vous pourrez découvrir le nouveau look de ce site, le numéro un au Québec dans son domaine. Également, si vous avez des questions sur les modèles de motoneige 2018, vous pourrez questionner les experts, qui les ont essayés en mars, lors du Snowshoot à West Yellowstone, au Montana. Les amateurs de quad ne seront pas en reste, car la même organisation a le site info quad.



Achat en ligne

Si tous les astres s’alignent comme prévu, sous peu, les amateurs de motoneige pourront se procurer leur droit d’accès pour la saison 2017-2018 en ligne. Si vous vous procurez votre carte avant le 9 décembre, le coût sera de 315 $. Par la suite, le même droit d’accès sera vendu 390 $. Pour les gens qui seraient tentés de prendre les sentiers sans posséder leur droit, si vous vous faites prendre, vous devrez débourser 560 $. Le coût d’un droit d’accès de 7 jours a été fixé à 215 $ alors que pour trois jours, le prix sera de 130 $.