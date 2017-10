Vance Joy en 4 questions

Il commence à être un habitué du Québec et ses nombreux fans le remercient grandement de souvent venir faire son tour dans le coin ! Puisque le chanteur australien Vance Joy sera de retour parmi nous vendredi, au Théâtre Corona, une petite entrevue s’imposait.

1. Vance, pourrais-tu envisager la possibilité de t’installer au Canada un jour ?

C’est vrai que je viens souvent, ça rendrait les choses plus simples (rires) ! Oui, on ne sait jamais. J’aime beaucoup l’architecture du Vieux-Montréal et la nourriture qu’on y retrouve.

2. En présentant ta nouvelle chanson Lay It On Me, ton objectif était-il de démontrer le genre d’artiste que tu es devenu aujourd’hui ?

Je crois que oui, peut-être inconsciemment... Certaines chansons viennent d’elles-mêmes à notre rencontre et nous prennent par surprise. C’est le cas de Lay It On Me, qui est arrivée dans ma vie en début ­d’année et dont je suis très fier. Je pense que ça représente bien la suite et les prochaines pièces qui verront bientôt le jour.

3. Tes chansons nous font particulièrement rêver à l’été ! Personnellement, préfères-tu l’été ou l’automne ?

J’aime l’automne, oui, mais honnêtement, je dois avouer que j’adore la chaleur... quand on porte les bons vêtements dans lesquels on n’étouffe pas trop !

4. Si tu devais absolument choisir entre jouer de la guitare ou jouer du ukulélé, quelle serait ta décision ?

Ouf, c’est difficile ! Un ukulélé est un instrument très versatile, mais je pense que je choisirais la guitare. Ne m’obligez pas à prendre cette décision, s’il vous plaît (rires) !

La phrase de la semaine

« Je suis comme un vampire qui essaie d’attraper quelques rares rayons de soleil... » – la chanteuse Lorde

3 trucs à surveiller ­­­­­­cette semaine

Les 21 et 22 octobre :

Harry Potter et sa magie débarquent à la Place des Arts pour un ciné-concert symphonique ! Ça veut dire qu’un orchestre joue la trame sonore en direct, pendant le visionnement.

Le 26 octobre : L’émission PL>Y présentera une édition spéciale consacrée à l’ADISQ, à 17 heures sur les ondes de VRAK. Les 26 et 27 octobre : Imagine Dragons sera de passage à Québec, puis à Montréal le lendemain. Courrier du lecteur

