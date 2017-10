1500 coureurs à l’assaut du mont Royal

Plus de 1500 coureurs se sont lancées à l’assaut des multiples sentiers du poumon vert de Montréal, dimanche, à l’occasion de la 8e édition du Marathon du Mont-Royal Brébeuf (TMRB).

En plus de promouvoir l'activité physique, cette course en sentier vise aussi à faire découvrir la face cachée du mont Royal.

L’épreuve la plus ardue de ce marathon est un parcours de 42 km qui regroupera cette année 80 compétiteurs. Le TMRB comporte 1520 mètres de dénivelés, contre 400 pour celui de Montréal.

«Il y a des trajets pour tout le monde, a souligné le directeur de la course, Patrick Daigle, en entrevue à LCN. Il y a un parcours enfant de 1 km, ou encore 3 km pour les adolescents et aussi des parcours adultes de 5, 12, 16 et 26 km.»

Bonne cause

Le Marathon du Mont-Royal Brébeuf sert également à soutenir des causes et à venir en aide à des organismes dédiés aux jeunes du quartier, comme les Scouts Notre-Dame-des-Neiges, le camp Quatre-Saisons, le Centre CIRCUIT de lutte contre les maladies cardiovasculaires du CHU Sainte-Justine et des jeunes d'écoles situées en milieu défavorisé.