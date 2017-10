Après la semaine que nous avons connue, avec son lot de harcèlement, d’agressions sexuelles et de révélations douloureuses, le transfert de propriété de la C Series de Bombardier à Airbus pour «zéro dollar» et l’adoption d’une loi sur la neutralité de l’État attendue depuis dix ans, mais qui ne règle rien, poser la question «Êtes-vous heureux?» peut sembler bizarre.

Je ne connais pas la réponse à cette question pour les Québécois. Mais je me suis laissé guider dans ma réflexion par National Geographic qui, chaque année, évalue le bonheur à l’échelle internationale, pour savoir ce qui rend les gens heureux, indépendamment du pays qu’ils habitent.

Les Danois, les plus heureux, se sentent en sécurité grâce à leur généreux et excellent filet social pour lequel ils sont prêts à payer 56 % d’impôts. Pour cette raison, explique le magazine, un médecin peut gagner moins cher qu’un éboueur.

Selon le site Career Addict, un généraliste danois gagne environ 140 000 $ par année, et un spécialiste, 115 000 $ (les généralistes gagnent plus cher).

Les Danois partagent aussi le sentiment d’avoir un but dans la vie, visent une vie sans stress et un maximum de joie. Ils ont aussi le plus faible taux d’obésité au monde : l’activité physique est intégrée dans la vie de tous les jours, en commençant par le vélo.

Je suis persuadée qu’ils vivent comme nous de grands moments de stress collectif. Autrefois ouverts à l’immigration tous azimuts, les Danois ont changé d’attitude depuis la crise des migrants.

L’an dernier, le gouvernement a voté une des lois les plus anti-immigration en Europe.

Les Danois ont les défauts de leurs qualités : une petite société qui se replie sur elle-même parce qu’elle veut préserver son bonheur d’être Danois.

Et nous, et nous, et nous ?

Selon une autre étude sur le bonheur réalisée par les Nations unies, le Canada arrive au 7e rang, entre les Pays-Bas et la Nouvelle-Zélande, son plus bas score depuis la création de ce rapport en 2012. Il n’y a pas de quoi paniquer. Nous sommes toujours en haut de la pyramide en compagnie de la Suisse, de la Suède, de l’Islande, de la Norvège et du Danemark.

Est-ce un hasard si les pays les plus heureux sont majoritairement des pays nordiques ? La neige, la glace et le vent ont-ils un effet bénéfique sur le tempérament ?

Il n’existe pas d’étude sur le niveau de bonheur au Québec, mais le choix de la meilleure ville au Québec par le magazine Money Sense, en juillet dernier, en dit long sur ce qui nous rend heureux au quotidien.

Saint-Bruno-de-Montarville, sur la Rive-Sud de Montréal semble avoir trouvé la recette du bonheur en famille, suivie de près par Lévis.

Les citoyens de Saint-Bruno apprécient qu’il soit facile d’y «vivre» à pied. Tout le monde se salue, se connaît. Les parcs sont nombreux. Il y a des marchés, du vélo-partage et de bonnes écoles.

Qu’ont en commun tous ces gens heureux ? L’implication communautaire, l’activité physique, un minimum de stress, une certaine aisance financière, mais pas la richesse.

Heureux comme des Danois, quoi!