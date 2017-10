Habité par la musique de Brahms

Lewis Furrey nous a donné rendez-vous au Théâtre Outremont, à Montréal. C’est à cet endroit précis, il y a environ un an, que le temps qu’il a consacré à l’étude des lieder de Brahms — échelonné sur une décennie — s’est finalement canalisé dans un spectacle piano-voix intimiste, un projet qui possède désormais son pendant sur disque.

Le regard étincelant, pages de musique en main, le musicien aurait pu nous parler durant des heures de sa passion pour les œuvres de Brahms, décédé en 1897. Difficile de croire qu’il y a une dizaine d’années, lorsqu’il s’est procuré son premier cahier de lieder (terme que l’on peut traduire par chanson, en allemand), il l’avait fait un peu par obligation, au nom de l’art.

« C’est un peu comme pour les amateurs de littérature qui se disent qu’ils n’ont aucune envie de lire du Proust, mais qui font un effort pour découvrir son œuvre », a-t-il expliqué, avec un sourire.

« J’ai toujours aimé, en tant que violoniste, jouer du Brahms, mais les lieder me repoussaient. Je ne sais pas pourquoi. Ce n’est que lorsque j’ai acheté les premières partitions que je me suis mis à adorer », a-t-il ajouté.

« En faisant mes recherches, j’ai découvert que Brahms voulait que les gens achètent ses partitions. Il publiait six à dix chansons dans un cahier, tous les deux ans. Il s’adressait directement aux gens. Ça m’a beaucoup plu. »

L’embarras du choix

Intitulé Haunted By Brahms, le disque que nous présente le musicien est composé des 16 morceaux qu’il avait interprétés sur scène dans le cadre de sa série de concerts à l’Outremont, l’an dernier.

En plus de s’en être approprié l’interprétation, le chanteur, reconnu pour sa voix mystérieuse et unique, a lui-même traduit leurs paroles de l’allemand vers l’anglais. Rappelons que le compositeur créait ses chansons sur des poèmes qui l’inspiraient, et ce, sans égard à la renommée de leurs auteurs.

« Je lisais les traductions littéraires, question de comprendre les paroles des chansons, et puis j’ai adoré ça. Je suis devenu un fan à ce moment-là, au moment où j’ai pu tout comprendre », a-t-il raconté.

Selon l’artiste, la formule piano-voix pour laquelle il a opté, sur les planches et sur disque, correspond davantage à ce que Brahms avait imaginé pour ses quelque 200 chansons (vous avez bien lu).

« Ces chansons, ce sont des chansons confessionnelles. Il les a créées pour que les gens puissent les chanter dans leur salon. Ça n’a rien à voir avec les artistes aux grandes voix qui font la tournée des salles d’opéra avec des lieder, même s’ils ont des instruments magnifiques », a-t-il souligné.

« Je ne suis pas un pianiste ou un chanteur classique, mais je crois que je les présente de la façon qu’il le souhaitait, a-t-il poursuivi. Je chante comme je parle, comme n’importe qui qui ne chante pas faux. Ce n’est pas une voix de concertiste. Ce que je propose, c’est plus intimiste. »

Parlant d’intimité, l’artiste se dit même ouvert à offrir des concerts dans les salons des gens qui souhaitent se regrouper pour l’accueillir, dans la foulée de la sortie de son disque. Des tournées au Québec et en Europe sont également dans sa mire.

Leonard

Il y a bientôt un an nous quittait le grand Leonard Cohen, avec qui Lewis Furey a eu la chance de travailler sur Night Magic, comédie musicale parue en 1985.

Alors que les hommages au poète fusent de toute part, dans la métropole (l’exposition Leonard Cohen – Une brèche en toute chose, inaugurée le 9 novembre au Musée d’art contemporain, et le concert Tower of Song présenté au Centre Bell le 6 novembre, entre autres), le musicien dit être toujours aussi absorbé par l’œuvre de son ami disparu, lui qui s’est récemment replongé dans ses recueils de poésie.

« Je suis fan de son œuvre depuis l’âge de 16 ans. À l’époque, je découvrais un poète anglophone d’ici qui parlait de la rue Sainte-Catherine, par exemple. C’était super. Je les connaissais par cœur, ses livres de poésie », a indiqué celui qui est rapidement devenu l’un de ses élèves.

« Au fil du temps, nous sommes devenus amis. J’étais éboulis par ses textes même lorsque nous avons fait le film ensemble, a-t-il ajouté. Je suis toujours ébloui par la qualité de son travail. Le fait que ça ait pénétré la culture populaire à ce point, c’est fantastique. »

► L’album Haunted By Brahms de Lewis Furey est disponible en magasin et en ligne.