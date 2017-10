Harry Potter : magie musicale

Hier soir, à la salle Wilfrid –Pelletier, et en reprise aujourd’hui à 15 h, c’était Noël avant l’heure. Des gentils sorciers accompagnés de leurs parents ainsi que des « moldus » ont réservé une ovation à la présentation d’Harry Potter et la chambre des secrets . Cette deuxième aventure du sorcier de Poudlard se fit en présence d’un orchestre montréalais de 80 musiciens, et ce fut une réussite.

Quand la musique est reine



Maintes fois diffusée, surtout pendant le temps des fêtes, la série Harry Potter est portée par la musique de l’immense John Williams. Bien tranquillement assis et sans les distractions de la maisonnée ( téléphone, allez courir vers le sac de chips), ce ciné-concert fut une bénédiction pour les passionnés de musique de film. Faisant corps avec le film, en anglais et avec sous-titres français, la pléiade de musiciens sur scène a fait corps avec Hermione, Harry et Agrid. Contrairement à ce que nous pourrions imaginer, l’univers du composteur John Williams est pétri d’influences considérables. Ci, et là, nous pouvons reconnaître, des bribes du Casse –Noisettes de Tchaïkovski,

les attaques soudaines du regretté compositeur Dimitri Tiomkin,

et bien entendu, les ombres de La guerre des étoiles,

portées par des cuivres qui jouaient serrés.

Parce que le public applaudissait et que les enfants furent heureux, vive Harry Potter et les musiciens.