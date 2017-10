[VIDÉO] Il survit par miracle à neuf balles

Un jury de Saint-Jérôme a vu cette semaine les images saisissantes de la tentative de meurtre extrêmement violente à laquelle l’ex-hockeyeur Dannick Lessard a miraculeusement survécu.

« Le 28 octobre 2012, à 4:06:58, j’ai eu le corps transpercé de neuf balles tirées par un agresseur déguisé en Batman », a raconté l’homme de 39 ans d’entrée de jeu.

Dès lors, le jury composé de 10 hommes et deux femmes chargé du sort de l’accusé Benjamin Hudon-Barbeau était pendu aux lèvres de l’ex-bagarreur de la Ligue nord-américaine de hockey.

Photo captures d’écran

Dans la nuit du 28 octobre 2012, M. Lessard travaillait comme gérant de la sécurité au bar de danseuses Le Garage, à Mirabel. L’établissement était plein en cette fin de semaine d’Halloween.

Lors de ses rondes, le colosse a remarqué un homme chétif portant un masque de Batman, qui consommait une bière seul.

Lorsque le gérant de la sécurité a quitté Le Garage, vers 4 h, il a revu le fameux Batman dans le stationnement. La scène rocambolesque qui a suivi a été filmée par les caméras de surveillance du bar.

Photo courtoisie

« Heille chum »

« Heille chum, pourrais-tu me commander un taxi, mon lift n’arrive pas », lui aurait dit l’homme masqué. Lessard se retourne pour transmettre la demande au portier.

« Je me suis reviré et j’ai vu une arme dans mon champ de vision. J’ai levé le bras droit et je me suis arqué le dos en arrière pour me protéger. J’ai reçu trois projectiles dans le coude. Sinon c’était ma tête qui aurait pris les balles », a-t-il témoigné devant la juge France Charbonneau.

Lessard a foncé vers son agresseur, qui lui a tiré trois balles au thorax. Le colosse a perdu pied, mais il s’est relevé instantanément. Il a reçu un projectile à la cuisse gauche, qui l’a fait tomber à genoux. Puis, il a fait un pas vers son agresseur, mais a rebroussé chemin vers l’entrée principale du bar, où le portier l’invitait à se réfugier.

Voyant cela, le tireur s’est lancé à sa poursuite et l’a atteint de deux balles dans le dos avant de fuir en courant.

Photo captures d’écran

Douleur atroce

« La douleur était atroce, ça brûlait de partout », a illustré l’homme de 39 ans, qui n’a jamais perdu connaissance.

À ce moment, il n’avait aucune idée de l’identité du tireur.

Mais deux semaines avant sa tentative de meurtre, Benjamin Hudon-Barbeau serait venu le menacer sur son lieu de travail : « Tout ce que tu mérites, c’est une balle entre les deux yeux. »

Photo captures d’écran

D’après le récit de Dannick Lessard, Hudon-Barbeau avait une dent contre lui. En 2006, l’ex-hockeyeur était portier au bar Upperclub lors d’une soirée mouvementée, au terme de laquelle Hudon-Barbeau a passé plusieurs années en prison. « Il me reprochait de ne pas avoir changé ma version des faits en cour », a-t-il dit au jury.

Quelques semaines plus tard, l’homme de main de Benjamin Hudon-Barbeau, Ryan Wolfson, a été accusé de tentative de meurtre à l’endroit de Dannick Lessard.

L’homme de 46 ans n’a jamais été jugé puisqu’il a obtenu un arrêt des procédures en vertu de l’arrêt Jordan.

Photo captures d’écran

Évasion

Connu pour s’être évadé de la prison de Saint-Jérôme en hélicoptère en mars 2013, Hudon-Barbeau, 41 ans, subit présentement son procès pour avoir conseillé à Wolfson de commettre deux meurtres et deux autres tentatives de meurtre en 2012.

La Couronne, représentée par Mes Steve Baribeau et Alexis Marcotte-Bélanger, a fait témoigner M. Lessard, même si les jurés n’ont pas la tâche de juger l’accusé pour le crime le concernant.

Contrairement à Wolfson, « Benjamin Hudon-Barbeau avait des conflits et des problèmes avec chacune des victimes, donc un mobile pour s’en prendre à elles », a relaté Me Baribeau en ouverture du procès.