La magie des oies à Victoriaville

À quelques coups d’aile du centre-ville de Victoriaville, le réservoir Beaudet n’a pas l’air d’un paradis d’oiseaux au premier coup d’œil, du moins avant octobre. Mais vers la fin du mois, des dizaines de milliers d’oies des neiges créent une ambiance tout à fait magique.

Photo courtoisie

Le moment est donc plutôt bien choisi pour tenir le Symposium d’art visuel et ornithologique Victo et ses oies, lequel aura lieu les 28 et 29 octobre prochains.