Le gîte Au Saut du lit attire inévitablement l’attention avec ses jolies couleurs éclatantes. On y passe des moments agréables en tout confort et couvert d’attentions.

Photo courtoisie

On s’imprègne de la douceur de la Provence au B&B Au Saut du lit, à Magog dans les Cantons-de-l’Est. On s’offre un séjour plein de couleurs dans la chaleureuse maison centenaire de 1883 de Suzie Bouchard et André Caron. À la barre du gîte depuis le printemps 2016, ils proposent à leurs invités cinq chambres tranquilles dans une ambiance différente et pleine de paix. Elles logent deux invités sauf la suite La Rose, douillette à souhait avec son foyer, grâce au futon pouvant accommoder deux invités supplémentaires. L’Orchidée évoque le monde asiatique, La Tournesol reste enveloppante et vivante, La Soleillade est radieuse avec ses couleurs chaudes alors que L’Amaryllis berce dans l’élégance. Ici, que du confort, du bonheur et beaucoup de bienveillance de la part des hôtes chaleureux et accueillants.

Photo courtoisie

Des déjeuners savoureux

On prend le déjeuner dans la salle à manger ensoleillée où la Provence est toujours à l’honneur avec ses murs et ses volets aux couleurs typiques ainsi que les motifs des nappes et assises des chaises. On se régale de douceurs, dont le smoothie aux fruits, de viennoiseries, muffins frais avec des confitures maison différentes chaque matin, d’un plat chaud (omelette roulée avec salsa, Cocotte forestière, Frittata saucisses et cheddar, Crêpes servies avec compote de pommes et cheddar, etc.) et d’un succulent dessert (Mousse au citron, Croustade rhubarbe et fraises...). Les plats sont faits de produits du terroir, avec goût, et leur présentation est soignée.

Photo courtoisie

Tarifs

Une nuit en occupation double à partir de 100 $ incluant le déjeuner.

Services

Un rangement sécuritaire pour les vélos et les skis est disponible. On dispose d’un réfrigérateur dans la chambre ou encore dans le corridor. L’hôtesse permet aux invités d’utiliser sa cuisine pour préparer leur souper ou pour qu’un traiteur le fasse pour eux.

Activités sur ­place

Dans la cour, les sons apaisants de la cascade, les fauteuils Adirondack et la balançoire ont leur charme. En tout temps, on accède au salon avec foyer pour relaxer ou jouer des instruments de musique qui s’y trouvent.

Activités tout près

On se rend à pied au centre-ville pour profiter des boutiques et des restos et marcher le long du lac Memphrémagog.

Coordonnées

Au Saut du Lit B&B

224, rue Merry Nord

Magog (Québec)

J1X 2E8

1-888-833-3074

www.ausautdulit.ca