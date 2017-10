Le combat d’une mère et sa fille

Après avoir été éloignées par l’alcool et la drogue, une mère et sa fille se sont retrouvées pour mener à deux ce combat contre les dépendances qui rongeait l’adolescente.

Jessika Laberge n’a que 11 ans quand elle goûte pour la première fois au poison qui deviendra son favori, l’alcool. Puis, sous l’influence de ses amis, elle découvre d’autres substances avec une facilité déconcertante. Pendant le passage au secondaire, la problématique ne fait que grandir, mais elle parvient à le cacher à ses parents.

Déjà compliquée, la relation de Jessika avec sa mère se détériore. « Je m’éloignais de ma famille. Déjà que, moi et ma mère, on avait une relation difficile, bien ça l’était encore plus. Je lui mentais beaucoup, je la manipulais, je ne lui parlais pas » reconnaît la jeune femme, aujourd’hui âgée de 17 ans.

Il y a deux ans, elle décide de se prendre en main et entreprend, de sa propre initiative, une thérapie fermée de six mois.

Le choc est brutal pour sa mère, Julie Gosselin, qui prend conscience de l’ampleur du problème. Depuis, les deux femmes affichent une solidarité sans faille.

« On se remet beaucoup en question. Je ne l’ai pas bien vécu. [...] Après [sa] thérapie, j’ai investi tout mon temps, c’était juste elle. Je me disais : j’ai manqué mon coup il y a plusieurs années, là, je vais être là jusqu’à la fin des temps », confie Mme Gosselin.

Besoin d’aide ?

► Dans la Capitale-Nationale, le Centre de réadaptation en dépendance de Québec est le seul établissement public consacré aux dépendances. Une dizaine d’organismes parapublics et communautaires sont aussi disponibles. Un répertoire complet des ressources est offert sur le site gouvernemental: msss.gouv.qc.ca