Le Rocket s'incline face aux Bruins

Le gardien de but des Bruins Zane McIntyre a été dominant pour aider les siens à venir à bout du Rocket de Laval par la marque de 4-1, dimanche après-midi, à Providence.

Le choix de sixième ronde des Bruins de Boston lors de l’encan amateur de 2010 a été bombardé de 30 rondelles, dont seulement une s’est retrouvée derrière lui.

Chris Terry a été le seul joueur des visiteurs qui est parvenu à le déjouer. Il s’agit de son cinquième but depuis le début de la saison.

Bon départ des Bruins

Les favoris de la foule ont entamé l’affrontement en force en trouvant le fond du filet deux fois, dès la première période.

Jordan Szwarz a complété un jeu amorcé par Austin Czarnik et Danton Heinen pour faire scintiller la lumière rouge, lors d’un avantage numérique.

Anton Blidh a doublé l’avance des siens, avant la fin du premier vingt.

Après une période médiane sans but, Szwarz et Blidh ont tous les deux ajouté un autre but à leur fiche. Le dernier filet de la rencontre a été enregistré dans un filet désert.

C’est Charlie Lindgren qui avait la tâche de protéger la cage du Rocket. Il a finalement accordé trois buts sur 34 tirs.

Un total de 15 pénalités a été décerné pendant le duel, dont huit du côté des visiteurs.

Le Rocket complète donc son voyage de trois matchs en autant de jours avec une fiche de 1-1-1.

Le prochain match de la formation québécoise aura lieu mercredi soir, alors que les Americans de Rochester seront de passage à Laval.