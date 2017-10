Les Astros en quête d’un premier titre

Les Astros de Houston ont atteint la Série mondiale en défaisant les Yankees de New York, et ils auront l’occasion de remporter un premier titre en 55 ans d’existence.

La formation texane a défait les «Bombardiers du Bronx» en sept matchs dans la série de championnat de la Ligue américaine, pour participer à une première finale du baseball majeur depuis 2005.

Seuls les Indians de Cleveland, qui attendent depuis 69 ans, montrent une disette plus longue.

«C’est spécial, a lancé le joueur d’arrêt-court Carlos Correa, dans des propos repris par le site officiel des ligues majeures, dimanche. Nous allons en Série mondiale. C’est une chose à laquelle tu penses quand tu es tout petit, et maintenant c’est réel.»

Le gérant A.J. Hinch a vanté la concentration de son équipe, avançant que l’état d’esprit du groupe était le bon dès le début.

«Nous avons mérité notre place, a-t-il dit. Je crois que notre équipe a été particulièrement concentrée depuis le commencement. Lors du camp d’entraînement, nous sentions que nous avions une équipe de calibre, et à ce moment, nous avons arrêté de parler...»

Un adversaire dangereux

Les Astros feront face aux Dodgers de Los Angeles en grande finale, une autre équipe qui tentera de mettre fin à une longue attente qui dure depuis 29 ans.

«Les Dodgers représentent une bonne équipe, a admis le joueur de troisième but Alex Bregman. À mi-chemin au cours de la saison, nous menions respectivement dans les ligues Américaine et Nationale, et de nombreux partisans disaient "Hey, Astros-Dodgers [en finale]".»

«Je crois que plusieurs d’entre nous ont gardé un œil sur ce qu’ils font. Nous devons simplement aller sur le terrain et jouer selon notre plan de match.»

Le premier duel aura lieu mardi, à Los Angeles.