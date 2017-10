Les segments sur les affaires Salvail et Rozon à «Tout le monde en parle» font énormément réagir

Les scandales d’inconduites sexuelles qui ont éclaboussé d’abord Éric Salvail, puis les allégations d’agressions sexuelles qui concernent l’homme d’affaires Gilbert Rozon ont monopolisé l’attention médiatique cette semaine.

Le sujet de l’heure s’est transporté à «Tout le monde en parle» dimanche et les deux segments de l’émission ont énormément fait réagir sur les médias sociaux.

Voici d’abord quelques citations à retenir de l’émission, puis les réactions des internautes.

Concernant l’affaire Salvail:

Katia Gagnon et Stéphanie Vallet, journalistes à La Presse, ont affirmé avoir rencontré beaucoup d’autres victimes alléguées de M. Salvail qui ont choisi de ne pas détailler leur histoire dans les médias.

«J’ai commencé à travailler sur l’affaire Salvail il y a trois ans. Il y avait beaucoup de rumeurs, mais je n’avais pas plus que ça à l'époque. Donc je me suis frappée à un mur. [...] Arrive l’affaire Weinstein, on refait les mêmes recherches et les mêmes appels qu’il y a trois ans, et là, c’est différent.» - Gagnon et Vallet

«Les gens avaient peur du pouvoir que Salvail avait sur eux.» - Katia Gagnon

FACEBOOK TOUT LE MONDE EN PARLE

«Le fait que les victimes soient des hommes, ça peut avoir été plus difficile pour eux. Certaines des victimes n’étaient pas gaies. Alors ils n’étaient pas à l’aise de s’être fait courtiser aussi ouvertement par un homme homosexuel.» - Katia Gagnon

«J’ai appris seulement cette semaine que Éric avait sorti son pénis devant mon ex-conjoint il y a 12 ans dans la toilette d’une émission qu’on était en train de tourner. Mon ex a gardé ça pour lui tout ce temps-là.» - Dany Turcotte

«J’ai joint Éric Salvail lundi, je lui ai expliqué ce sur quoi je travaillais. Il m’a dit que je le désarçonnais. J’ai rencontré ses avocats et à l’issue de l’échange, Salvail a décliné notre demande d’entrevue.» - Katia Gagnon

«Je dirais qu’il y a à peu près la moitié des histoires que j’avais entendues que j’ai réussi à vérifier.» - Stéphanie Vallet

Concernant l’affaire Rozon:

Tout a commencé lorsque dans la foulée du mouvement #moiaussi, la réalisatrice Lyne Charlebois a publié un message dénonçant son présumé agresseur avec plusieurs détails, mais sans identifier Gilbert Rozon. Mme Charlebois appelait les potentielles autres victimes à la contacter. Lorsque la chroniqueuse culturelle Émilie Perreault a pris connaissance de cette publication, l’enquête a commencé.

«Ça a été un grand moment d’émotion. Les victimes se sont réunies. Certaines se connaissaient, d’autres non.» - Monic Néron, chroniqueuse aux affaires judiciaires au 98,5

Plusieurs témoignages audio des victimes présumées ont été entendus lors de ce segment de l’émission, dont les histoires de la comédienne Salomé Corbo et de Lyne Charlebois.

«On a senti que notre enquête ferait débouler les témoignages dès qu’on a commencé. On voyait qu’il y avait un momentum. Qu’ensemble, les femmes qui avaient vécu un traumatisme se lèveraient. Une fois et correctement.» - Monic Néron

Mais pourquoi les victimes n’ont jamais dénoncé avant?

«Les victimes se sentent coupables, elles se sentent sales. Même si elles n’ont jamais souhaité que ça leur arrive.» - le psychiatre Gilles Chamberland

«Ensuite, en reparler, c’est aussi le revivre. C’est revivre toutes les émotions. De plus, c’est se sentir coupable quand on en parle finalement, si cela a pris trop de temps.» - le psychiatre Gilles Chamberland

«J’ai eu besoin d’un recul et d’un time-out. On se connaît tous dans la profession, oui, mais on ne se "connaît pas". Ce n’est pas parce qu’on partage la même profession qu’on se connaît bien et qu’on partage les même valeurs.» - l’humoriste François Morency

«Ça me brise le cœur parce que Juste pour rire, c’est beaucoup plus que Gilbert Rozon. Les gens là-bas devraient drette-là prendre les commandes et faire une cassure violente avec Gilbert. C’est terminé. S’il n’y a pas ce message clair là, je ne vois pas quel humoriste ni qui va se pointer à un gala.» L’humoriste François Morency

À lire aussi: Scandale Gilbert Rozon: les humoristes réagissent

«J’ai entendu Gilbert faire 1000 fois des mea-culpa publics. J’ai pensé que Gilbert était un autre homme. Ça m’a jeté sur le cul quand j’ai appris ça jeudi. Je suis dévasté et j’ai beaucoup d’empathie et de tristesse pour les victimes.» - l’animateur Guy A. Lepage

«Ce n’est pas fini. Y a-t-il un modus operandi? J’ai senti en écoutant les victimes que c’était une de leur motivation que les choses changent.» - Émilie Perreault

Les témoignages des invités ont beaucoup fait réagir les téléspectateurs. Sur Twitter, ils étaient des centaines à commenter.

Voici quelques-unes de ces réactions:

Incroyable j 'ai des frissons a entendre ces témoignages...de tout coeur avec ces pauvres victimes #tlmep — Cyr Chantal (@Cyr32711670) October 23, 2017

On entendrait une mouche voler sur le plateau de #TLMEP ce soir - lourd, mais c'est un peu une thérapie de groupe qu'on s'offre. Nécessaire. — J-Patrick Toussaint (@JeanPatrickT) October 23, 2017

Le Courage immense de ces femmes.

Merci pour toutes les autres victimes.

Merci à #tlmep d'aborder ce sujet si délicat.#Rozon — latifa boujallabia (@latifasexologue) October 23, 2017

Des comportements dégoûtants qui ont fait des victimes à vie et qui mettent des gens au chômage. La popularité est un privilège. #TLMEP — Guillaume Lespérance (@glesperance) October 23, 2017

Je pleure a entendre les témoignages de ces femmes. Que justice soit faite... pour vrai cette fois. #tlmep #Rozon — Stéphanie Morier (@StephMorier) October 23, 2017

Et il manque encore des témoignages, j’espère que les victimes auront le courage de parler. #tlmep — Virginie Laliberté (@VirginieLali) October 23, 2017

Ces révélations sont carrément troublantes. Avant ce soir, j'en savais peu sur le cas Rozon. Maintenant, je comprends. Et je pleure. #tlmep — Stéphane Martel (@stephanemartel) October 23, 2017

On connait désormais les crottés connus.

J'espère qu'on connaîtra aussi les crottés non connus.#tlmep — Nicolas Boisvert (@NicolasBoisvert) October 23, 2017

Sans mot devant ces témoignages. J'ai mal au ventre. #tlmep — Léa Clermont-Dion (@LaClermont) October 23, 2017

Les affaires #Salvail et #Rozon rappellent l’importance d’avoir une presse libre et indépendante. Bravo aux journalistes! #tlmep — Hadi Hassin (@hassinhadi) October 23, 2017

Outch! Le témoignage de Dany Turcotte concernant un ex-conjoint et Éric Salvail #tlmep — Nutellana (@Nutellana) October 23, 2017

Je salue l'excellent travail accompli par @emilieperreault et @monicneron et bien sûr le courage des victimes. #rozon #TLMEP — Lily Thibeault (@lilythibeault) October 23, 2017

Bravo à ces journalistes pour leur excellent travail. En tant que victime d’abus, j’en suis reconnaissante. #tlmep @OFF_TLMEP — Marie Lamensch (@MarieLamensch84) October 23, 2017

Entendre le trémolo dans les voix des femmes, bouleversant. #TLMEP — Arianne Maynard (@ArianneMaynard) October 23, 2017

Ces quatre femmes ont accompli un travail colossal. Elles ont fait tomber deux piliers du show-business québécois. Respect! #tlmep — Nathalie Collard (@NathalieCollard) October 23, 2017

#tlmep tous ces temoignages d'agressions sexuelles, vraiments troublants. Rozon, ne fait plus rire. — Leo / Horizon (@HorizonLeo) October 23, 2017

#TLMEP C'est clair que #Rozon mérite le pénitencier ; ça pas de bon sens d'avoir tant fait peur et agressé des femmes . — Claude Garneau (@claudgarneau) October 23, 2017

Ce n’est pas à cause de vous, @katiagagnon et @stephanievallet, que plusieurs personnes perdent leur travail. Un seul responsable. #TLMEP — Marc-André Lemieux (@MALemieuxJDM) October 23, 2017

#TLMEP Boulversée... Chapeau mesdames pour votre courage. — Doris (@DFortin62) October 23, 2017

Entendre les femmes témoigner m’a donné mal au ventre pendant 3 jours. On perçoit la peur des années plus tard #tlmep — Guy A Lepage (@guyalepage) October 23, 2017

Ces témoignages qui sont diffusés sont difficiles à entendre. J'imagine que ça a été encore plus difficile à vivre. #tlmep — Frédéric D'Astous (@fdastous) October 23, 2017

La semaine la plus éprouvante pour moi en 14 ans de #tlmep Un mélange de tristesse, de dégoût et de colère. — Guillaume Lespérance (@glesperance) October 23, 2017

Bravo les filles, vous avez fait toute qu'une job. Ça a un sacré impact et c'est tant mieux. Nous allons dans la bonne direction. #TLMEP — Alex Lévesque 🎃 (@alexlevek) October 23, 2017

Ça fait une semaine que le Québec en entier se dit ÇA BRASSE ÇA BRASSE. Selon moi ça brasse pour le mieux #tlmep — Gabrielle Lacasse (@DentelleFleurs) October 23, 2017

- Avec la collaboration de Philippe Melbourne Dufour