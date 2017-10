Métro Plamondon : six mois de travaux dans un escalier mécanique

Brisé depuis juin, un escalier mécanique de la station de métro Plamondon de Montréal ne sera pas réparé avant le mois de décembre, au grand malheur de plusieurs clients.

Selon la Société de transport de Montréal (STM), celui-ci devrait entrer de nouveau en fonction en décembre. Cette dernière précise par courriel qu’«il s’agit d’un problème d’approvisionnement de pièces manquantes, plus précisément des chaînes, qui devraient être acheminées en novembre». «On est un peu tributaires des fournisseurs», a précisé la porte-parole de la STM, Amélie Régis.

D’ici là, de nombreuses personnes âgées qui résident aux alentours de cette station de Côte-des-Neiges devront continuer de descendre à pied les quelque 110 marches qui mènent aux quais du métro. L’escalier mécanique en montée est toutefois fonctionnel.

Zacharie Goudreault/ 24 Heures

Pour Diana Simon, une enseignante à la retraite âgée de 86 ans, descendre les marches de la station de métro Plamondon est une vraie course à obstacles. «Ce n’est pas évident», lance-t-elle, d’autant plus qu’une fracture à la cheville l’oblige à marcher une canne à la main. «Ça me fait mal à la cheville. Je dois m’arrêter toutes les 20 marches», ajoute celle qui doit emprunter le métro régulièrement.

Escaliers mécaniques Zacharie Goudreault/ 24 Heures

«J’ai peur que mon pied s’accroche dans une marche. Je dois me tenir fermement à la rampe», explique-t-elle, ajoutant que «ce n’est pas normal que ça prenne autant de temps réparer un escalier mécanique».

Un constat partagé par plusieurs autres personnes âgées rencontrées par le «24 Heures» dans les marches de la station de métro Plamondon. Estrelia Patilia, qui éprouve des maux aux genoux, a soutenu être «très prudente» dans ces marches. «C’est difficile pour moi, car je vieillis», a-t-elle ajouté en anglais.

Nonchalance

Le président par intérim du Regroupement des activistes pour l’inclusion au Québec (RAPLIQ), Laurent Morissette, qualifie d’«apparence de nonchalance» la durée des travaux de réparation de l’escalier mécanique de la station de métro Plamondon. «Si on était en contexte de compagnie privée qui fait de l’argent en fournissant du transport, je peux vous dire que le délai ne serait pas de six mois», a-t-il lancé.

Zacharie Goudreault/ 24 Heures

Actuellement, une quinzaine d’escaliers mécaniques du réseau du métro, qui en compte 296, sont hors service. De ce nombre, sept «font l’objet d’un remplacement complet», cinq ne sont pas en fonction parce qu’ils sont situés dans des édicules fermés pour réfection et deux «font l’objet d’une grande révision». L’escalier mécanique de la station de métro Plamondon est le seul à être fermé pour cause de bris.

Par ailleurs, la STM a reçu 150 plaintes depuis le début de l’année concernant des escaliers mécaniques en réparation ou en entretien.