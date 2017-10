Quand la tronçonneuse manque de gaz

On croyait vraiment que la saga-culte Massacre à la tronçonneuse était enfin entre bonnes mains. On avait tort.

La loyauté des fans de Massacre à la tronçonneuse (ou Texas Chainsaw Massacre, dans sa version originale) a été mise à rude épreuve au fil des années, à grands coups de suites et antépisodes de qualité variable, et pour le moins discutable.

Pourtant, c’est avec un réel optimisme qu’on s’est prêté au jeu de Leatherface. Car, après tout, les réalisateurs Alexandre Bustillo et Julien Maury nous avaient particulièrement impressionnés avec l’excellent À l’intérieur, rappliquant ensuite avec les très respectables Livide et Aux yeux des vivants. Mais quelques minutes ont suffi à dissiper tout notre enthousiasme.

Mystère ténu

Dans Leatherface, le duo de ­réalisateurs se penche sur l’enfance du ­personnage-titre, le benjamin de la sadique famille Sawyer. Retiré en bas âge des soins de sa famille par les autorités policières, le jeune Leatherface (Jed Sawyer pour les intimes) est placé dans un hôpital psychiatrique pendant 10 ans.

Lorsqu’il s’évade de l’établissement avec trois autres jeunes délinquants, il n’a plus le moindre souvenir de qui il était avant d’y mettre les pieds. Ses amis non plus, d’ailleurs. Et les ­cinéphiles non plus. On doit alors « deviner » lequel d’entre eux grandira pour devenir le tueur cannibale que la série Massacre à la tronçonneuse nous a présenté il y a plus de 40 ans.

Mais ce mystère, entretenu de ­manière plutôt maladroite, n’est ­finalement qu’un prétexte pour montrer de jeunes hors-la-loi en cavale. Et au fil de leurs aventures, on en vient même à oublier qu’on regarde le tout dernier chapitre de la saga Massacre à la tronçonneuse, tellement les liens avec les autres œuvres sont ténus.

Au bout du compte, Leatherface ne fait que gratter la surface. Les ­véritables origines de la folie des ­Sawyer demeurent vagues, tout comme l’affection particulière du meurtrier pour ses masques confectionnés avec de la chair féminine.

Oui, le résultat est par moments brutal. Mais jamais autant que ­l’original, ni même que ses suites les plus mielleuses. Les vrombissements de tronçonneuse, qui à une certaine époque suffisaient à faire frissonner les cinéphiles avides de sensations fortes, semblent aujourd’hui dénués de tout impact, ne devenant qu’un ­ronronnement inoffensif, mais, surtout, inintéressant.

Grâce aux acteurs

Heureusement, cette nouvelle ­proposition n’est pas un échec aussi retentissant que le chapitre ­précédent, l’infect Texas Chainsaw 3D paru en 2013. Et c’est, en majeure partie, grâce au jeu des acteurs. Lili Taylor, cruellement sous-utilisée, s’avère une matriarche intense, complexe et ­délicieusement tordue, tandis que Stephen Dorff s’en tire plutôt bien dans son rôle de policier dont la soif de vengeance vient altérer son éthique professionnelle.

Mais à voir la qualité chancelante des derniers chapitres du ­Massacre à la tronçonneuse, il ne serait pas ­surprenant que Leatherface signe ­l’arrêt de mort de la saga. Et ­finalement, il ne s’agirait pas d’une bien mauvaise chose.

► Le film Leatherface est présentement à l’affiche.

Leatherface

★ ½