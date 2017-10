Quatre arrestations à la suite d’une manifestation anti-Trudeau à Toronto

TORONTO – La police de Toronto a procédé à l’arrestation de quatre personnes à la suite d’affrontement entre manifestants et contre-manifestants, samedi, au square Nathan Phillips Square à Toronto.

Des manifestants d’extrême droite se sont rassemblés près de l’hôtel de ville de Toronto pour protester contre «la politique fiscale du gouvernement fédéral», a indiqué à la chaîne CP24 Ronny Cameron, l’organisateur de l’évènement.

Sur place, un groupe de contre-manifestants les attendaient en brandissant des pancartes appelant à la tolérance et dénonçant le caractère raciste de la manifestation et la présence de suprémacistes blancs.

Alors que les esprits s’échauffaient, les deux groupes ont été séparés par un important cordon policier.

Selon la chaîne CP24, au moins une femme aurait été blessée lors de cette manifestation et un policier aurait été agressé. Quatre personnes ont été arrêtées. Deux d’entre elles ont été accusées d’avoir troublé la paix, une autre de voies de fait contre un agent et une autre de possession non autorisée d’armes prohibées.