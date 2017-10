Soyons francs: le nouvel album de P!nk est plate

À l’instar de 2016, cette année aura été faste pour la pop et, malheureusement, on ne retiendra pas ce septième album de la chanteuse et bête de scène.

P!nk - Beautiful Trauma

★★ ½

Contrairement à ses spectacles à mi-chemin entre le numéro de cirque et le tour de chant, P!nk et ses collaborateurs offrent un disque qui n’a de traumatisant que sa platitude.

À quelle heure le punch ?

Cinq ans après The Truth About Love, un LP où la chanteuse et coauteure faisait de la pop sur fond de romance toxique (un classique, me direz-vous), P!nk revient à la charge avec, plus ou moins, la même proposition, mais sans l’effet de surprise... et un surplus de rythmiques soporifiques. Sur papier, un duo réunissant la chanteuse et Eminem devrait être explosif. Dans les faits, c’est vraiment mollo, voire édulcoré.

Outre la bombe What About Us, où l’artiste dévoile un brûlot sur les relations raciales tendues, Beautiful Trauma demeure cruellement au ras des pâquerettes.

Fin d’année oblige...

Alors que les Dollorama offrent déjà leur décoration des Fêtes, bon nombre de médias planchent sur leurs bilans culturels de 2017 et, malheureusement, je doute fortement que P!nk s’y retrouvera quand on revient à d’autres parutions pop phares de l’année, dont celles de Ke$ha, Lorde et St. Vincent, notamment.

J’imagine que les fans vont adorer, mais pour les autres mélomanes, mettez vos sous ailleurs. Tout comme P!nk, vous méritez mieux.

The Front Bottoms - Going Grey

★★ ½

Est-ce parce que leur sixième album aborde maturité, kilos en trop et autres affres de l’âge adulte que le combo du New Jersey opte pour une direction musicale aussi « rock de papas » ? Si les mots sont toujours tranchants, ciselés et francs (d’où l’inclusion dans cette chronique), les compositions, elles, sont tellement molles et convenues (d’où la note très moyenne). Bref, imaginez un croisement entre le rock diète de Silversun Pickups et les inclinaisons pop de Future Islands... mais en moins excitant. Dommage !

Félix Dyotte - Politesses

★★★

Le dandy local poursuit sa lettre d’amour spleenétique à la nouvelle chanson française, entamée avec son premier album homonyme (2015) sur Politesses... une œuvre (trop) polie, justement. Bien que Dyotte a bel et bien des atomes crochus avec Benjamin Biolay, Étienne Daho ou Jean-Louis Murat, par exemple, ces derniers ont défié leur genre de prédilection au fil des années et parutions. Tout ça pour dire que Politesses est agréable et bien foutu, mais n’accroche pas, tant on demeure dans la préciosité. Vivement, donc, la fin de l’étiquette et des conventions pour cet artiste talentueux. À suivre.

Boogát - San Cristóbal Baile Inn

★★★ ½

Après avoir renoué avec les racines de ses parents, au Mexique, lors d’une résidence artistique, le MC montréalais refait surface avec un nouvel album en espagnol, chargé politiquement et inspiré, évidemment, d’influences latines dont le reggaeton et la cumbia. Bien que certaines de ses pièces croulent sur une production trop lustrée, San Cristóbal Baile Inn se distingue surtout de la poutine habituelle ! Si vous devez écouter qu’une chanson de l’œuvre, optez pour la bombe Tanto Tattoo.

Coup de coeur

St. Vincent - Masseduction

★★★★

Annie Clark poursuit son parcours sans faille avec Masseduction, le cinquième disque de son projet St. Vincent. Moins crue et rock que sur son album homonyme précédent (2014), la chanteuse et multi-instrumentiste met davantage de l’avant ces inclinaisons pop et électro (les fans de Tegan & Sara et, surtout, de tUnE-yArDs). Côté textes, St. Vincent est toujours aussi incisive et aborde autant la fétichisation de la musicienne (Los Ageless) que les moult dépendances aux cachets (Pills) en passant par les déboires d’un couple autodestructeur. Bref, c’est de la grosse déprime qui se danse.