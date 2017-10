Travaux Plaza St-Hubert : des commerçants déjà incommodés

Les commerçants de la Plaza St-Hubert à Montréal sont inquiets. Le démantèlement de l'emblématique marquise est à peine commencé que déjà ils appréhendent les conséquences des travaux. Ils craignent de vivre la même réalité que sur le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Denis.

«Même déjà, avant la construction, il n’y a presque pas de stationnement autour du restaurant. Donc, avec la rénovation et la construction qui vont faire, ça va être encore moins», explique le propriétaire du Roi du Smoked Meat, Monsieur Lacasse.

Les pancartes de détour et la machinerie lourde sont maintenant bien visibles. Le remplacement du réseau d’aqueduc, l'élargissement des trottoirs et l'aménagement des places publiques débuteront à l'automne 2018. La Plaza St-Hubert sera en chantier jusqu'en 2021. Une période beaucoup trop longue pour les marchands qui croient que l’achalandage baissera.

«Ça va descendre de peut-être 30 à 40 pour cent, peut-être même 50 pour cent du chiffre d'affaires. Je suis certaine que beaucoup de boutiques vont fermer», souligne une bijoutière.

Déjà une réalité précaire

En plus des travaux qui commencent, on peut voir plusieurs affiches qui indiquent qu'un local commercial est à louer. À quelques pas de distance, il est possible d'en compter cinq. Selon les commerçants que TVA Nouvelles a rencontrés, 30 pour cent des locaux sont vide.

Malgré tout, autant l'équipe de Denis Coderre que Projet Montréal promet des mesures pour diminuer les pertes financières des commerçants.

Le discours de la Société de développement commerciale de la Plaza se veut également rassurant. La communication étroite avec la Ville vise à ne pas répéter les erreurs du passé.