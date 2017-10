Yves Ulysse: la rage au cœur

Le deuxième déclencheur de cette rage de gagner qui brûle toute la personne d’Yves Ulysse, c’est à Blainville, chez le brave concessionnaire BMW du coin qu’on le trouve.

Ce soir-là, le 24 septembre 2016, dans la salle d’exposition du garage, on avait tassé les BMW pour installer un ring de boxe.

Et Yves Ulysse faisait les frais du gros combat contre Francesco Javier Perez, un de ces increvables Mexicains qui parcourent le monde en quête d’une paye décente pour nourrir la famille.

Tout se passait normalement quand Perez a lâché un court crochet et qu’Ulysse s’est retrouvé étendu de tout son long sur le tapis. Comment a-t-il fait pour se retrouver debout au compte de huit, lui-même l’ignore. Les images le montrent complètement absent aux abonnés, inconscient, debout, et tentant de donner le change à l’arbitre pour poursuivre le face-à-face. D’ailleurs, un arbitre plus expérimenté aurait arrêté le combat.

« J’étais complètement perdu. Je ne savais pas où j’étais. Puis, j’ai pris conscience que j’avais perdu le round et que je devais rester debout jusqu’à la cloche », racontait-il hier pendant un lunch au restaurant avec son père Yves Ulysse père et Camille Estephan. Lui n’a même pas pris une gorgée d’eau. Il se bat ce vendredi soir au Métropolis et devra peser 140 livres jeudi midi.

Les images de ce round disputé il y a un an sont poignantes. On voit le boxeur s’accrocher, rouler sous les coups, danser un peu, reculer devant les tentatives d’attaques de Perez.

En fait, on voit un homme survivre.

Plus jamais l’angoisse...

Au round suivant, remis de la tempête, Yves Ulysse se ruait avec rage sur Perez et lui passait le knock-out.

« Je venais de me donner la preuve que j’étais capable d’encaisser, de frôler l’abîme, de me relever et de venir terminer le travail : gagner le combat. Mais c’est un fait saillant dans ma vie. Plus jamais je ne voudrai faire vivre pareille peur et pareille angoisse à ma mère, mon père, mes proches.

« J’ai appris une grande leçon. J’ai pris cette chute au plancher comme un échec personnel. On ne peut pas manquer de concentration une seconde, un quart de seconde, pendant un combat de boxe. J’ai compris que c’était une business où tout peut s’effondrer en quelques secondes. Il faut être présent, être dans le moment, tout le temps d’un combat. Ne jamais se laisser distraire ou ne laisser son esprit vaguer ailleurs que dans le moment présent », expliquait-il.

La rage de ne pas être un olympien

Je parle de rage depuis le début de ce texte. C’est vraiment un état qu’on sent chez ce jeune homme de 29 ans. Il a un compte à régler... avec lui-même, si j’ai bien compris. Il voulait être un olympien. Il rêvait des Jeux olympiques de Londres, en 2012. Fort d’une centaine de combats chez les amateurs, ç’aurait été la consécration suprême.

Mais pendant un tournoi à Porto Rico avant les qualifications olympiques, Ulysse a attrapé une vilaine bronchite. Et malgré le repos et les soins, quand il est arrivé au Brésil pour les qualifs préolympiques, il était encore toussotant et se promenait avec une pompe pour mieux respirer.

« Le gars contre qui je me battais partageait les mêmes locaux. Il savait que j’étais mal en point. Je n’étais plus capable de suivre pendant le troisième round », raconte-t-il, la voix grave.

Ce fut le premier déclencheur.

Mais la rage allait venir de plus profond encore. Son père, Ulysse senior, l’a convaincu, presque forcé, de suivre tous les combats des Jeux de Londres. Pour qu’il sache encore plus ce qu’il avait perdu. Pour qu’il sache qu’on ne pouvait compter sur quoi que ce soit à part soi-même. « Je ne serai jamais un olympien. J’ai encore la brûlure. La seule façon d’éteindre cette brûlure est de devenir champion du monde. Je n’ai pas de plan B dans ma vie, juste un plan A. Devenir champion du monde », dit-il avec des yeux chargés d’une détermination farouche.

Une vie de moine

C’est un homme très intelligent. Capable d’une introspection fascinante sur lui et sa vie. Cette semaine, il le dit, il va vivre comme un moine dans son petit appartement. Pas Emmanuela, sa blonde, personne. Juste à essayer de ne pas toujours penser au combat contre le dangereux Steve Claggett.

Quand Camille Estephan a acheté InterBox, il y avait deux contrats qui l’intéressaient en particulier. Celui de Jean Pascal et celui d’Yves Ulysse. Estephan lui a posé une question :

– Comment te vois-tu ? Un boxeur ordinaire ou une franchise pour Eye of The Tiger ?

« Une franchise. Je me vois comme un futur champion du monde. Je veux être un modèle qui pourra inspirer d’autres Québécois », a-t-il ajouté.

Estephan, silencieux depuis le début de la conversation, précise un point : « Junior est une franchise. Il n’avait pas besoin de se battre le 27 octobre contre Claggett. Il avait déjà en poche un combat pour HBO. Le réseau l’adore. Mais Junior voulait enrichir son expérience. Apprendre d’un homme coriace comme Claggett. Il prend volontairement ce risque. C’est le signe d’un vrai », révèle Estephan.

Le temps perdu

Yves Ulysse vieillit avec le terrible sentiment du temps gaspillé. Il a 29 ans, mais à cause de ses débuts brouillons avec InterBox dans le temps de Jean Bédard et de GYM, il sait qu’il n’a pu livrer autant de combats qu’un jeune de 21 ans comme Steven Butler.

Mais il a d’autres outils. À cause de son engagement dans la boxe amateur, il a complété sa 5e secondaire. Mais il a voyagé partout sur la planète, au Liban, au Kazakhstan, en Inde, pour des tournois de boxe, et surtout, il s’est lié d’amitié avec les gars des Carabins de l’Université de Montréal. Ça complète des études mieux que deux ans flânés au cégep.

« La vie d’un boxeur à ses débuts est plus que modeste. Les gens pensent qu’on fait de l’argent parce qu’on est vu à la télévision, mais quand on est 11 mois sans un combat, faut quand même payer les factures. J’ai eu la chance de devenir ami avec des joueurs des Carabins et surtout avec Danny Maciocia [le coach de football]. C’est mon mentor. Quand j’ai besoin de conseils, j’entre dans son bureau et je me mets à jaser avec lui. Grâce aux Carabins et à Danny, j’ai accès aux physiothérapeutes et aux psychologues et je peux progresser mieux et plus vite », raconte-t-il avec beaucoup de joie et de fierté dans les yeux.

Un Québécois du quartier Villeray

Quand son père se mêle de la conversation, ça donne un drôle de feeling. M. Ulysse se définit comme un « tiers-mondiste » avec une mentalité et une culture issues d’Haïti. « Junior a été élevé en Québécois. C’est un Québécois élevé avec les valeurs d’ici. À part à l’école primaire où des fois, il se battait pour faire valoir son point », précise-t-il avec fierté.

Son père Yves, sa mère Yvanne, ses trois sœurs font partie de ses rêves de championnat du monde.

« Je pense que 80 % des boxeurs au moins rêvent de gagner beaucoup d’argent pour acheter une belle maison à leurs parents. Pour leur rendre la vie facile », dit-il.

Il s’est arrêté là, sans doute par pudeur. Ou pour ne pas déclencher quelque mauvais sort.

Le gars a 29 ans. Il est talentueux. Un jeune Lucian Bute. Ou certains osent parler de Sugar Ray Leonard. Mais il n’a pas encore assez de combats sous la cravate pour qu’on puisse être certain. Il est également déterminé. Une détermination rageuse qui lui permet de ne pas dévier d’un poil de sa ligne de vie.

Il est surtout conscient d’une vérité. Dans la boxe, la chance ne joue pas un grand rôle. C’est le boxeur qui gagne ou qui perd. Ce n’est pas un coéquipier.

« J’aime être responsable de ma destinée. C’est pour ça que j’aurais été un mauvais joueur d’équipe », dit-il.

Après Steve Claggett, on va en savoir beaucoup plus...