Un ancien chauffeur de taxi, dont la vie a viré au cauchemar depuis une sauvage attaque au couteau, peut enfin pousser un soupir de soulagement alors que son agresseur risque d’être déporté vers son pays d’origine le mois prochain, au terme de sa sentence.

Le 11 septembre 2009 restera à jamais marqué dans la mémoire de Martin Gignac, maintenant âgé de 51 ans. Ce chauffeur de taxi, à l’époque, a servi plusieurs fois durant la même soirée Mohamed Tahri.

M. Gignac était loin de se douter que l’homme était dangereux lorsqu’il l’a embarqué pour une dernière course. « Il avait les yeux brillants d’amour. Il m’a offert de partager son lunch de chez McDonald’s », se souvient-il. Tahri venait pourtant d’agresser un autre chauffeur, peu avant.

« Il m’a pris au cou et m’a dit : “Donne-moi ta motte, sinon, je te perce”, poursuit l’ancien chauffeur de taxi, qui a essayé tant bien que mal de se défendre. Là, il n’avait plus d’amour dans les yeux. C’était le diable. »

Tahri l’a attaqué avec un couteau de style X-acto et lui a mordu l’auriculaire. Il a eu le temps de blesser sérieusement M. Gignac avant que les secours arrivent.

« Il n’avait aucune peur, un vrai psychopathe. Je me suis dit que j’étais fini, j’allais mourir, souffle-t-il. Il m’aurait tranché la gorge et il aurait ensuite mangé deux Big Mac dans un calme total. Ça démontre sa folie. Il me parlait comme un chum et il venait d’attaquer quelqu’un. »

Choc post-traumatique

À la suite de son agression, M. Gignac a dû se soumettre à une trithérapie préventive. Il a reçu un diagnostic de choc post-traumatique et doit également prendre des médicaments à vie, pour calmer ses épisodes dépressifs. M. Gignac a tenté un retour au travail quelques années plus tard, sans succès. En août 2012, il a aussi souffert d’une violente psychose, durant laquelle il a pensé mettre fin à ses jours.

« Je voulais aller m’acheter des armes. Je voulais tuer et me tuer ensuite, confie-t-il. Je me lavais dans la piscine. Je n’avais même plus d’énergie pour prendre une douche », admet l’homme, qui est brisé.

Après de longues démarches avec l’IVAC, M. Gignac a réussi à obtenir des indemnisations maximales, jusqu’à l’âge de 65 ans. Néanmoins, il a dû hypothéquer une deuxième fois sa maison.

M. Gignac se réjouit que son agresseur ne soit pas remis en liberté à la fin de sa sentence, le 8 novembre prochain. Tahri sera sous la garde de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), qui examinera la possibilité d’expulser le délinquant vers son pays d’origine, le Maroc.

« Ça va m’aider à me sentir en sécurité et me rassure qu’il ne reviendra pas m’attaquer. C’est une justice qui est faite et ça m’enlève une grosse blessure », confie-t-il.

Fil des événements

11 septembre 2009

Mohamed Tahri agresse sauvagement deux chauffeurs de taxi à Québec. Il est arrêté plusieurs heures plus tard.

2 juin 2010

Tahri est condamné à 75 mois de détention.

19 novembre 2013

Il est admissible à une libération conditionnelle totale (1/3 de la sentence), mais cela lui est refusé, car il présente des risques trop élevés de commettre un crime grave dès sa libération.

18 mai 2015

Il est admissible à une libération d’office (2/3 de la sentence), mais elle lui est refusée, car il présente des risques trop élevés de commettre un crime grave dès sa libération. Moins de 4 % des détenus n’ont pas eu leur libération d’office en 2013-2014, selon Service Correctionnel Canada.

8 novembre 2017

Fin de la sentence.

Qui est Mohamed Tahri ?