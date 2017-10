«La grande réunion autour du feu»: 420 000 $ pour Petite-Vallée

MONTRÉAL | Il fallait une cause d’importance pour reformer lundi deux groupes marquants de la chanson québécoise: Octobre et Karkwa.

Photo Agence QMI, Dario Ayala

En effet, on doit à l’évènement-bénéfice «La grande réunion autour du feu» l’élan de solidarité de chacune des formations venues au Théâtre MTELUS pour remettre ses instruments au diapason au profit de la reconstruction du théâtre de la vieille forge, institution francophone rasée par les flammes le 15 août dernier à Petite-Vallée.

Actif de 1972 à 1982, Octobre, mené par Pierre Flynn au piano, a mis à feu la soirée avec son Oiseau rouge devant un jeune public qui, en grande partie, n’avait jamais vu le groupe progressif en prestation.

D’ailleurs, son tout dernier spectacle avait justement eu lieu au Festival en chanson de Petite-Vallée en 2006. Le guitariste Jean Dorais, le bassiste Mario Légaré et le batteur Pierre Hébert ont tous rappliqué avec aplomb à travers plus de cinq titres, dont Les nouvelles terres et la très acclamée Maudite machine.

Générosité

Sur le coup de 20 h 50, Michel Rivard et son Flybin band ont pris le relais. «Quand on encourage Petite-Vallée à se reconstruire, c’est la chanson québécoise qu’on encourage», a dit celui qui «a été le plus souvent porte-parole du festival», avant que Je voudrais voir la mer dans un medley hommage à la pointe gaspésienne, ne soit reprise en cœur.

Le tour de chant a permis de lever 420 000 $, comprenant un don de 250 000 $ du Mouvement Desjardins, une aide financière de 50 000 $ de la Ville de Montréal et de 20 000 $ de la nouvelle ministre de la Culture Marie Montpetit, a aussi braqué les projecteurs sur Marie-Pierre Arthur. C’est Louis-Jean Cormier, dont la mère est native de Petite-Vallée et qui agira comme passeur à ses côtés durant les festivités de 2018 du 27 juin au 8 juillet, qui l’a présentée à la seconde partie. «Les pompiers ont réussi à éteindre le feu, a-t-il lancé, mais nous ont laissé le feu sacré».

Un couple à l’œuvre

Au moment d’écrire ces lignes, Louis-Jean Cormier n’avait pas encore poussé la note sur la dizaine de chansons de Karkwa au programme. La dernière fois que lui, François Lafontaine, Stéphane Bergeron, Julien Sagot et Martin Pelletier se sont produits ensemble remontait à 2012, quelque temps après leur dernier album «Les chemins de verre». Il aurait été impensable pour les gars de ne pas faire front commun pour Petite-Vallée, endroit qui a tant marqué leurs débuts au tournant des années 2000.

Objectif: 1,5 million $

Au total, la campagne de financement a engrangé 931 000 $, peut se réjouir l’organisateur du Festival en chanson de Petite-Vallée depuis 35 ans, Alan Côté, qui espère atteindre la cible de 1,5 million $ d’ici les Fêtes.

Les coûts de reconstruction de l’établissement sont évalués à 5 millions $, tandis qu’au moins 2 millions $ supplémentaires seront nécessaires pour la création d’un nouveau studio du Québec et de ses installations d’hébergement.