La Voix Senior voit le jour en Hollande

En attendant qu’une nouvelle compétition musicale vienne ébranler sa domination mondiale, The Voice continue d’étendre son influence. Talpa, le géant mondial derrière le populaire format, prépare The Voice Senior, une nouvelle version du concours réservée aux aînés.

La Voix Senior accueillera des concurrents de 65 ans et plus. Une première saison sera diffusée aux Pays-Bas à partir du mois d’août 2018.

La télé hollandaise n’est pas étrangère au concept. The Voice y avait été présentée en première mondiale en septembre 2010. Sept mois plus tard, les États-Unis s’étaient joints à l’aventure. Le Québec, notamment avec Stéphane Laporte, avait suivi en janvier 2013.

Un essai

L’arrivée de The Voice Senior a été annoncée au Mipcom, cette grande foire des contenus audiovisuels tenue chaque automne à Cannes. La première saison du concours sera de courte durée : seulement quatre épisodes sont prévus, histoire de tâter le terrain.

Selon le directeur général de Talpa, Maarten Mejis, The Voice Senior ne ralliera pas nécessairement un public plus vieux que celui des autres déclinaisons du concours.

« The Voice Kids n’est pas allé chercher un auditoire beaucoup plus jeune que celui de The Voice, a expliqué M. Mejis à Cannes. On n’a aucune raison de croire que The Voice Senior va attirer des téléspectateurs beaucoup plus âgés. »

Bientôt au Québec ?

The Voice Senior viendra s’ajouter aux 67 versions de The Voice déjà existantes aux quatre coins du monde. De son côté, The Voice Kids a 37 adaptations, dont une au Québec qui continue de dominer l’audimètre. Dimanche, la dernière ronde des auditions à l’aveugle a rallié 1 792 000 téléspectateurs à TVA, selon les données préliminaires de Numéris.

Étant donné le succès remporté par La Voix et La Voix Junior au Québec, il serait peu étonnant de voir une Voix Senior atterrir à TVA au cours des prochaines années. Le diffuseur n’a toutefois pas répondu à nos demandes d’entrevue.

Un contrepoids

Bien qu’elle n’ait pas de limite d’âge maximale, The Voice attire rarement des candidats de plus de 40 ans. Et plus les saisons passent, plus c’est le cas, autant au Québec qu’aux États-Unis. Après tout, c’est bien connu : la musique est une industrie de jeunes. Une Voix Senior pourrait permettre à toute une génération de concurrents de vraiment faire valoir leurs talents.