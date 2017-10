Rencontre émotive

Le milieu de l’humour québécois vit la plus importante crise de son histoire, alors que les allégations d’agression sexuelle contre Gilbert Rozon se multiplient. Lundi, environ 70 humoristes se sont réunis au Bordel Comédie Club, sur la rue Ontario à Montréal, pour faire le point sur la situation. « Il y a eu des témoignages exceptionnels. On a braillé ensemble », a dit Patrick Groulx.

Les humoristes ont été nombreux à répondre à l’appel, lundi soir. Et du nombre, il y avait autant de comiques établis (Laurent Paquin, Patrick Groulx, Jean-Michel Anctil, François Bellefeuille, Maxim Martin, Cathy Gauthier) que d’humoristes de la relève (Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, Julien Lacroix, Mehdi Bousaidan, Mathieu Pepper).

Les médias n’étaient pas admis lors de ce rassemblement à huis clos qui a duré un peu plus de deux heures. « C’était très émotif en début de réunion, a dit Cathy Gauthier après la rencontre. On a lu le témoignage d’une victime. On a pleuré. C’était nécessaire de crever l’abcès ».

« On s’est aussi demandé comment on pouvait changer les choses avec le prochain acheteur [de Juste pour rire], a ajouté Patrick Groulx. Ce qui s’est passé avec Gilbert, on ne veut plus que ça arrive. On a parlé de plein de choses, des victimes, de leur courage et de ce qui s’en vient. »

Initiative de Martin Petit

« Il était temps qu’on se rassemble ! » a lancé la fondatrice de l’École nationale de l’humour, Louise Richer, rencontrée devant le club avant la réunion. En compagnie de dizaines d’humoristes, elle tenait à être présente à cette rencontre presque spontanée organisée à la dernière minute par Martin Petit.

« Nous voulions discuter de “l’après-Gilbert”, a indiqué Petit. C’était une rencontre sans agenda de ma part outre que de voir comment être solidaire du courage des femmes qui ont pris la parole. »

Conférence des Olivier annulée

Ce rassemblement arrivait à point nommé pour les humoristes qui n’ont pu se réunir cette semaine pour la conférence de presse des Olivier. Lundi, l’Association des professionnels de l’industrie de l’humour (APIH) a annoncé que le dévoilement des nominations pour le gala, qui devait avoir lieu ce matin, était annulé.

« Une telle conférence de presse devrait être un moment de réjouissance. Le temps est plutôt à la réflexion. Nous avons beaucoup de compassion pour les victimes », a dit au Journal la directrice générale de l’APIH, Joanne Pouliot. L’APIH devrait annoncer les nominations au gala cet après-midi, par communiqué.

Ce qu’ils ont dit

« Suis-je bouleversé ? Oui, je pense qu’on ne peut pas rester indifférent à ça. Choqué aussi. J’espère que ça n’entachera pas la vision des gens sur l’humour au Québec. Gilbert Rozon n’est pas l’humour au Québec. »

– Jean-Michel Anctil

« J’ai déjà dit que Gilbert Rozon ne ferait plus une cenne avec moi. Mais s’il vend ses actions, il fera encore de l’argent. Ce serait plate qu’il fasse des millions en vendant. Est-ce que les humoristes, nous pouvons influencer la vente ? »

– François Massicotte

« Si le milieu de l’humour est en crise, je pense que c’est un enjeu à l’échelle planétaire au moment où l’on se parle. Il faut voir comment, collectivement, on va se responsabiliser dans l’ensemble de la société. »

– Louise Richer