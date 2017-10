Rozon et Krusty le clown

Les événements des derniers jours me rappellent une citation de Krusty le clown, personnage des Simpsons : « There are only two rules in television : don’t swear and don’t whip it out. It’s not rocket science. » (Il n’y a que deux règles en télévision : ne sacre pas et ne te sors pas le moineau. Ce n’est pas dur à comprendre.)

Rozon, en tant que clown en chef, aurait dû se rappeler cette règle d’or.

Rozon m’a déjà dit à la télé que je n’étais pas très douée pour les blagues et que je n’aurais jamais de contrat au Festival Juste pour rire. (Avec le recul, c’est plutôt une bonne nouvelle.) Mais je pense qu’il apprécierait beaucoup, aujourd’hui, ma petite plaisanterie : Si on ne fait pas attention, on passe vite de « branlé » à « ébranlé ». Poudoum pish !

FERIEZ-VOUS AFFAIRE AVEC UN PÉDO ?

Aux compagnies et personnes qui refusent de faire affaire avec Salvail & Co et Juste pour rire tant que Salvail et Rozon en seront propriétaires, je dis bravo. Mais si elles apprennent demain que Guy Cloutier brasse des affaires pour une compagnie XY, vont-elles la boycotter, sachant qu’elles contribuent à la santé financière d’un pédophile qui a violé l’enfance de deux victimes ?

ROZON AU CINÉMA

J’ai appris que Radio-Canada avait retiré de son site toutes les vidéos de Gilbert Rozon, que ce soit à Dans l’œil du dragon ou en entrevue avec Pénélope McQuade aux Échangistes le 27 juillet 2017, où il fut accueilli par deux bises sur la joue.

Les vidéos disparaissent, mais les « tweets » restent.

Relire aujourd’hui le fil Twitter des Échangistes fait grincer des dents.

« Ce soir, Gilbert Rozon [et les autres invités] démontrent comment ils assument pleinement les décisions dans leur carrière ! »

« Quel rythme de vie [émoji sourire]. Incroyable que Gilbert Rozon arrive à tenir la cadence avec seulement trois ou quatre heures de sommeil par nuit ! »

« On aimerait bien qu’il y ait un film sur la prochaine biographie de @GilRozon ! On veut vos suggestions d’interprète ! Qui pourrait interpréter Gilbert Rozon ? »

Pour interpréter Rozon, je suggère Bill Cosby (avec un peu de maquillage), à la réalisation Roman Polanski et le film serait produit par Harvey Weinstein, bien entendu !

TOUT LE MONDE PARLE DE QUOI ?

Bravo à Dany Turcotte qui, à TLMEP, a souligné que le tsunami de révélations d’inconduites sexuelles n’avait rien à voir avec l’orientation sexuelle.

En effet, si on a appris une chose avec les affaires Salvail, Rozon, Parent ou Brûlé, c’est que les homos autant que les hétéros peuvent être (potentiellement) des harceleurs.

La seule différence, c’est que lorsque les victimes sont des hommes, une certaine « élite » fait semblant de ne pas voir.

Nos bonnes féministes ont réagi comme si elles se moquaient des hommes agressés et ont continué à dire que le problème, ce sont les relations hommes-femmes.

Cela dit, pourquoi avoir attendu la fin de TLMEP pour parler du sujet de l’heure ? L’émission s’appelle Tout le monde en parle ! Pourquoi ne pas parler d’abord de ce dont tout le monde parle autour de la machine à café, sans arrêt, depuis sept jours ? Hier, TLMEP était complètement déconnecté.