Au lendemain de la rencontre exceptionnelle de 70 humoristes pour parler de « l’après-Gilbert », l’Association des professionnels de l’industrie de l’humour (APIH) a dévoilé les nominations pour son 19e Gala Les Olivier. C’est l’humoriste Mariana Mazza qui se démarque du lot avec cinq mentions, dont celle de Spectacle et Olivier de l’année.

Le cœur n’est pas à la rigolade, ces jours-ci, dans le milieu de l’humour. Malgré l’annulation de sa conférence de presse annuelle, en raison du scandale autour de Gilbert Rozon, l’organisation des Olivier a annoncé mardi, par communiqué, les nominations pour les 13 catégories du gala qui se tiendra le 10 décembre prochain.

Après la controverse sur le numéro censuré de Mike Ward et Guy Nantel, l’an dernier, l’APIH espérait partir sur de nouvelles bases, cette année. L’association avait réorganisé son conseil d’adminis­tration et avait changé quelques éléments de son gala. Puis, le scandale Rozon a éclaté...

Malgré tout, selon sa directrice générale Joanna Pouliot, il n’a jamais été question d’annuler la cérémonie de cette année, à la suite des événements des derniers jours. « Il faut savoir différencier l’homme (Gilbert Rozon) de l’empire qu’il a créé (Juste pour rire), dit Mme Pouliot. On peut juger l’homme sur ce qu’il a fait dans sa vie privée. Mais ce qu’il a fondé professionnellement, ça reste majeur. »

Ainsi, le gala aura bel et bien lieu en décembre, à Radio-Canada. Pour une troisième fois, c’est François Morency qui en assurera l’animation.

Autant que Lise Dion

Mariana Mazza a vu son spectacle Femme ta gueule cité à cinq reprises, mardi (Spectacle d’humour/Meilleur vendeur de l’année, Auteur de l’année/Spectacle d’humour, Metteur en scène de l’année, Spectacle de l’humour de l’année et Olivier de l’année).

Avec une telle récolte, elle rejoint ainsi Lise Dion au rang des humoristes féminines les plus mises en nomination en une année. Cette dernière avait reçu cinq nominations en 2002. « Très fière de nos 5 nominations @EntourageCie ! Quelle belle équipe ! #femmetagueule », a écrit Mariana sur son compte Twitter, mardi.

Dans la prestigieuse catégorie de l’Olivier de l’année, Mariana fera face à Louis-José Houde, Philippe Laprise, Martin Matte, François Morency, Dominic Paquet et Laurent Paquin.

Non loin derrière Mariana se trouve Louis T avec quatre nominations (spectacle, mise en scène, auteur et capsule web). « 4 nominations aux Olivier et des témoignages de dizaines de collègues victimes d’agressions/harcèlement. En même temps. #Émotions :/ », a écrit l’humoriste sur Twitter.

Du côté de la relève, le jeune Julien Lacroix a de quoi être fier alors qu’il se retrouve avec trois nominations (numéro de l’année, capsule web et découverte). « Merci de me suivre ! Je comprends pas. Merci ! » a-t-il écrit sur Facebook.

Principales catégories

Olivier de l’année :

Louis-José Houde

Philippe Laprise

Martin Matte

Mariana Mazza

François Morency

Dominic Paquet

Laurent Paquin.

Spectacle d’humour de l’année :

Femme ta gueule (Mariana Mazza),

Le goût du risque (Pierre Hébert),

Imparfait (Alexandre Barrette),

Objectivement parlant (Louis T),

Tout court (Simon Leblanc)

Découverte de l’année :

Mehdi Bousaidan

Simon Gouache

Les Grandes Crues

Julien Lacroix

Rosalie Vaillancourt.

Spectacle d’humour / Meilleur vendeur de l’année :

Femme ta gueule (Mariana Mazza),

François Bellefeuille (François Bellefeuille),

Imparfait (Alexandre Barrette),

Plus gros que nature (P-A Méthot),

Rien qu’s’une gosse ! (Dominic Paquet)

Comédie télé de l’année :

Les Beaux Malaises – Saison 3

Boomerang – Saison 2

Lâcher prise, Les Pêcheurs – Saison 4

Les Simone

Série télé humoristique de l’année :

Les Appendices

Dans ma tête – Saisons 1 et 2

Infoman

Like-moi ! II

Mike Ward Show

Numéro d’humour de l’année :