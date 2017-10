Ambiance familiale sur le plateau d'«En tout cas»

MONTRÉAL | L’ambiance festive et humoristique de la série En tous cas s’est propagée sur le plateau où les médias étaient invités, mercredi après-midi. Emmenée par Guylaine Tremblay et Anne-Élisabeth Bossé, cette comédie aborde surtout la complexité des relations mère-fille.

Anne-Élisabeth Bossé, qui joue le personnage de Chloé, a eu l’idée du concept de cette série après un voyage de quatre jours à Las Vegas avec sa mère. «Ça faisait longtemps que je n’avais pas passé du temps juste avec elle et il est arrivé toutes sortes d’anecdotes drôles. Ça m’a vraiment fait réfléchir sur nos rapports. J’ai ensuite raconté mon voyage à une amie productrice, qui m’a dit que ça lui rappelait aussi ses rapports avec sa mère. On est parti de là.»

L’auteure Rafaële Germain a ensuite été chargée de développer la série et signe les textes des dix épisodes, alors que François Jaros est à la réalisation.

Dans le rôle de Danielle, la mère de Chloé, Guylaine Tremblay avoue avoir eu un coup de foudre pour cette histoire, dès la lecture du scénario. «Je me suis autant reconnu comme mère que comme fille. Rafaële Germain a vraiment saisi toute la complexité du rapport mère-fille, il y a des choses tellement vraies et tellement drôles. C’est très le fun à jouer. Il y a un rythme et une fougue que j’aime beaucoup.»

Au duo principal s’ajoute Mickaël Gouin, qui joue Fred, le fils de Danielle et frère de Chloé. «Mon personnage représente le gars de ma génération, un adolescent avec des responsabilités d’adulte. Quand sa mère débarque, il redevient en deux secondes le petit gars à sa maman. Et bien sûr, devant la même situation donnée, la mère va trouver que son fils est formidable, alors que sa fille n’a pas de bon sens.»

Les dix épisodes de 30 minutes de la série En tous cas seront diffusés l’hiver prochain à TVA.