Bien avec sa bedaine

Enceinte jusqu’aux oreilles (la naissance de son fils est attendue d’une journée à l’autre !), Marie-Soleil Dion savoure pleinement les derniers instants de sa première grossesse.

« Je commence à avoir hâte de le voir, parce que ça commence à être lourd ! Mais, je ne suis pas à bout ! », assure-t-elle à la première du film Pieds nus dans l’aube, lundi soir.

La comédienne a tout de même continué à travailler malgré son bedon de plus en plus rebondi. Ce n’est qu’au début du mois que Marie-Soleil Dion a terminé les différents tournages à son agenda.

« À Like-moi !, ils ont été fins et compréhensifs. [L’auteur] Marc Brunet m’a écrit des textes de femme enceinte, pour qu’on puisse profiter de la bedaine. On tournait des demi-journées. Pour L’Échappée aussi, ils ont changé les textes. Il faut en parler de ça, parce qu’il y a tellement d’actrices qui perdent leur rôle ou leur job. Je suis un exemple que ça peut bien se faire et ça peut être simple », confie-t-elle.