Impeccable Lambert Wilson

Revisiter l’œuvre – et la vie – d’Yves Montand en 120 minutes bien tassées était un défi de taille. Mais grâce au charisme et au talent de Lambert Wilson, le spectacle Wilson chante Montand s’élève bien au-delà d’un simple hommage musical.

Dans les mains d’un autre artiste, un spectacle rendant hommage au parcours d’Yves Montand aurait pu être, avouons-le, poussiéreux.

Mais pas avec Lambert Wilson.

Celui qu’on a vu maintes fois au grand écran impressionne sur la scène du Théâtre du Nouveau Monde non seulement par son énergie irrésistible et contagieuse, mais par son charisme absolument renversant. Vocalement très solide (il nous l’a prouvé à maintes reprises au cours de la soirée, notamment avec Le temps des cerises livré a cappella), il possède un timbre de voix et un registre étonnamment proches de ceux d’Yves Montand, rendant l’expérience véritablement bluffante.

Démarche d’acteur

Mais ce qui lui permet réellement de faire de Wilson chante Montand un spectacle franchement supérieur est son bagage de comédien. Sur scène, ce n’est plus Lambert Wilson qui évolue devant nous, mais bien un personnage créé de toutes pièces, un narrateur qui nous fait découvrir l’homme derrière la légende qu’est Yves Montand à l’aide de chansons (26 au total), mais également poèmes et écrits à son propos.

Une attention évidente a été portée à chaque phrase, à chaque couplet. Résultat : on découvre de nouvelles nuances, de nouvelles couleurs à ces mots qu’on a entendus des centaines de fois. Et ça, c’est tout un exploit.

Alors qu’on craignait que l’enchaînement de numéros chantés, puis racontés n’alourdisse la soirée et en brise le rythme, il en est tout autrement. Fluide, organique et naturelle, chaque transition se fait sans heurt, comme si le spectacle avait toujours été une partition entière et intégrale, imaginée par Yves Montand lui-même.

Bref, deux heures vite passées, dont le souvenir ne nous quittera pas de sitôt.

► Le spectacle Wilson chante Montand est présenté jusqu’au 5 novembre au TNM.